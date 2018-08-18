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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:41
baraka написав: _Mykola_ написав:
+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.По оплате услуг ЖЭКа
, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика.
с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?
то есть, например, купил я квартиру в новостройке, стал владельцем, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но я ремонт не делал, в квартире не живу, мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?
Барака, это многоквартирный дом - там есть много чего украсть, испортить и т.п. За ним надо следить. Поставьте себя на место инвестора, который сразу взял и вселился. Как ему жить в доме, который не отапливается, в котором никто не убирает, не вывозит мусор, который никто не охраняет. С момента как Вы стали инвестором многоквартирного дома - вы приняли правила игры: все расходы на содержание дома делятся между его собственниками пропорционально площади их квартир и нести их надо начиная с момент оформления права собственности.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:42
_Mykola_ написав: baraka написав: _Mykola_ написав:
+1
При приеме-передаче квартиры должен быть составлен акт в котором должны быть указаны все показания счетчиков, и вот с них собственно и начинаются Ваши платежи.По оплате услуг ЖЭКа
, аналогично, с момента получения права собственности на квартиру, ДО этого все платежи за услуги - предыдущего владельца, т.е. застройщика.
с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?
то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?
Тут закон четко оговаривает, оплата идет по факту получения услуги, т.е. Вы как владелец можете не иметь договора с ЖЕКом, но по факту получения оплачиваете его услуги, это несколько другое. Но, право требования оплаты услуг ЖЕКа наступает с момента получения права собственности. ДО - должен платить застройщик!
гребаная постанова с "калькуляцией" говорит о том что начисление происходит с момента ввода в експлуатацию дома. а то что невозможно зайти в квартиру, т.к. еще полгода не работают лифты, нет света, воды и.т.д.это никого не волнует. насчитают с ввода в експлуатацию. другой вопрос размер суммы и сравнение этого с размером услуг юриста.
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Diman
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:42
flyman написав:
Я ОСББ заплатив все за той час, коли не жив, хоча забрав свідоцто х.з. коли.
ОСББ-це Об'єднання співвласників багатоквартирного будинку, а не співмешканців.Потому платить надо с момента получения права собственности
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:42
Елена8 написав:
Я бы на месте застройщика прописала пункт, если инвестор не оформляет право собственности в течении 2-х недель, то договор аннулируется и деньги инвестору возвращают после реализации квартиры.
Ага, после такого пункта в договоре застройщики получат дулю от инвесторов.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:46
В описываемой ситуации форумчанин специально максимально оттягивает момент оформления ПС, чтобы не платить. С такой логикой можно и до следующей весны дотянуть, чтобы попытаться проскочить с оплатой за отопление в зимний сезон 2020/21. И я так понимаю, найдутся те, что эту идею поддержит.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:46
Diman написав:
гребаная постанова с "калькуляцией" говорит о том что начисление происходит с момента ввода в експлуатацию дома. а то что невозможно зайти в квартиру, т.к. еще полгода не работают лифты, нет света, воды и.т.д.это никого не волнует. насчитают с ввода в експлуатацию. другой вопрос размер суммы и сравнение этого с размером услуг юриста.
Може десь пів-року і буває - але ніколи такого не зустрічав . Опалення - так . Вода практично зразу завжди . Електрика буває з нюансами - але теж дуже швидко . Ліфти -
з нюансами , але працюють . Як мінімум - з ліфтером , якого треба знайти .
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:49
airmax78 написав:
Барака, это многоквартирный дом - там есть много чего украсть, испортить и т.п. За ним надо следить. Поставьте себя на место инвестора, который сразу взял и вселился. Как ему жить в доме, который не отапливается, в котором никто не убирает, не вывозит мусор, который никто не охраняет. С момента как Вы стали инвестором многоквартирного дома - вы приняли правила игры: все расходы на содержание дома делятся между его собственниками пропорционально площади их квартир и нести их надо начиная с момент оформления права собственности.
ребята, логику я понял, что надо жить по справедливости, расходы на всех поровну и всё такое.
укажите плиз какой закон/законы почитать чтобы убедиться в законности ?
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baraka
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Додано: Сер 13 тра, 2020 12:53
baraka написав: _Mykola_ написав: baraka написав:
с момента получения прав собственности или с момента подписания договора с жеком ?
то есть, например, купил я квартиру в новостройке, но договор с жеком не подписал. Понятно, что ЖЕК хочет чтобы я ему платил с момента когда я стал собственником. Но мне их услуги пока не надо, я их не заказывал и я платить не хочу. Кто прав ?
Тут закон четко оговаривает, оплата идет по факту получения услуги, т.е. Вы как владелец можете не иметь договора с ЖЕКом, но по факту получения оплачиваете его услуги, это несколько другое. Но, право требования оплаты услуг ЖЕКа наступает с момента получения права собственности. ДО - должен платить застройщик!
хм, интересно
подскажите плиз - а каким законом это регулируется ?
зу Про житлово-комунальні послуги
У договорах є тонкий момент спонукання підписання угоди з жеком. Або підписуєш протягом місяця, або повернення грошей за мінусом комісії:-)
Кожен може вибрати що йому більше до душі. В дбк таке точно:-)
Впевнений що дбк із задоволенням поверне 600 кгрн мінус комісія:-)
Всім процвітання!
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