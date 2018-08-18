Додано: Сер 13 тра, 2020 13:44

_Mykola_ написав: Puente написав: Наскільки пам"ятаю - там трохи складніше . З лічильниками зрозуміло - там все по факту . А от чисто ЖЕКівські послуги - це вже не так . Треба довести документально неотримання послуг . А тут виникають питання ... Навіть вивезення сміття ...

Колись мали таку колізію - врешті решт просто плюнули ... Наскільки пам"ятаю - там трохи складніше . З лічильниками зрозуміло - там все по факту . А от чисто ЖЕКівські послуги - це вже не так . Треба довести документально неотримання послуг . А тут виникають питання ... Навіть вивезення сміття ...Колись мали таку колізію - врешті решт просто плюнули ...

Неотриманная послуг собственником?

Так собственник ДО момента оформления права собственности есть застройщик.

Какие могут быть законные претензии от ЖЕКа к новому владельцу за период до получения права собственности, кроме моральных попыток принудить к оплате? Неотриманная послуг собственником?Так собственник ДО момента оформления права собственности есть застройщик.Какие могут быть законные претензии от ЖЕКа к новому владельцу за период до получения права собственности, кроме моральных попыток принудить к оплате?

От у Вас все виглядає якось відірвано від життя - чисто юридичні якісь погляди . Якщо "майбутній власник" має вже якісь стосунки до нерухомості ( будь-який варіант - хоч цінні папери , хоч участь у фонді будівництва - несуттєво ) - він вже прив"язав сам себе . Формально він ще не власник - але якщо забудовник дає можливість отримати свідоцтво - то насправді все вже скрізь готове . І оцей "проміжний" період реально дуже короткий . Якщо оцей "майбутній власник" не хоче , провтикав , чи ще чомусь не бере на себе - то хто йому винен , що він кілька місяців не оформляє документи ? Зараз ( оце як Перший пише ) від таких вже зробили захист - вже юридичний ...Ну от варіант коли людина купує в новому будинку від забудовника квартиру через рік після здачі - це ж не така вже й рідкість . І його змушують оплатити все за цей рік ( це вже питання до реальних покупців , чи знатоків ) ? Щось такого я не чув ...