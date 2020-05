Додано: Сер 13 тра, 2020 13:11

Може десь пів-року і буває - але ніколи такого не зустрічав . Опалення - так . Вода практично зразу завжди . Електрика буває з нюансами - але теж дуже швидко . Ліфти -

стоїть будинок в Бучі, збудований, але двіжа 0.

Питаю в колєгі, що за хз.

Каже, що поки забудовник не продасть 50% квартир туди нікого не пускають навіть ремонти робити, не оформалють здачу будинку і не дають ні воду ні світло.



