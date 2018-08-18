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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3859386038613862

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:07

  Diman написав:гребаная постанова с "калькуляцией" говорит о том что начисление происходит с момента ввода в експлуатацию дома. а то что невозможно зайти в квартиру, т.к. еще полгода не работают лифты, нет света, воды и.т.д.это никого не волнует. насчитают с ввода в експлуатацию. другой вопрос размер суммы и сравнение этого с размером услуг юриста.

Вввод в эксплуатацию дома не равно оформлению права собственности. И, пока такое право не оформлено на покупателя это затраты застройщика или фонда финансирования который является собственником, а по мере оформления долевая часть собственности фонда или застройщика снижается.
Но у нас хитро№№№ые пытаются сразу переложить это все на инвесторов или покупателей с момента ввода в эксплуатацию.
_Mykola_
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:11

  Puente написав:
  Diman написав:гребаная постанова с "калькуляцией" говорит о том что начисление происходит с момента ввода в експлуатацию дома. а то что невозможно зайти в квартиру, т.к. еще полгода не работают лифты, нет света, воды и.т.д.это никого не волнует. насчитают с ввода в експлуатацию. другой вопрос размер суммы и сравнение этого с размером услуг юриста.


Може десь пів-року і буває - але ніколи такого не зустрічав . Опалення - так . Вода практично зразу завжди . Електрика буває з нюансами - але теж дуже швидко . Ліфти -
з нюансами , але працюють . Як мінімум - з ліфтером , якого треба знайти .

стоїть будинок в Бучі, збудований, але двіжа 0.
Питаю в колєгі, що за хз.
Каже, що поки забудовник не продасть 50% квартир туди нікого не пускають навіть ремонти робити, не оформалють здачу будинку і не дають ні воду ні світло.

А потім, по сценарію який описав Первий.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:17

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Наскільки пам"ятаю - там трохи складніше . З лічильниками зрозуміло - там все по факту . А от чисто ЖЕКівські послуги - це вже не так . Треба довести документально неотримання послуг . А тут виникають питання ... Навіть вивезення сміття ...
Колись мали таку колізію - врешті решт просто плюнули ...

Неотриманная послуг собственником?
Так собственник ДО момента оформления права собственности есть застройщик.
Какие могут быть законные претензии от ЖЕКа к новому владельцу за период до получения права собственности, кроме моральных попыток принудить к оплате?

"у вас задолженость за комуналку, поэтому мы вам отключили електричество, оплачивайте, включим"
Diman
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:25

  baraka написав:
  Первый написав:У договорах є тонкий момент спонукання підписання угоди з жеком. Або підписуєш протягом місяця, або повернення грошей за мінусом комісії:-)
Кожен може вибрати що йому більше до душі. В дбк таке точно:-)
Впевнений що дбк із задоволенням поверне 600 кгрн мінус комісія:-)


поверне ? на падающем рынке? нах ему квартира моя нужна ? он её продать не сможет.

Как вы представляете имплементацию этого пункта ? ему надо в суд подать и начать доказывать что я серьёзно нарушил, настоко серьёзно что надо откатать всю сделку.

Это обычно прописано в самом договоре, в блоке Права и обязанности сторон. Как, впрочем, и сроки оформления ПС и другие нюансы. И чаще всего написано, что если инвестор нарушает эти сроки, то застройщик вправе в одностороннем порядке этот договор расторгнуть. И потом Вы будете в суд подавать, а не он, так как будет действовать согласно договору.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:31

  baraka написав:
  Первый написав:У договорах є тонкий момент спонукання підписання угоди з жеком. Або підписуєш протягом місяця, або повернення грошей за мінусом комісії:-)
Кожен може вибрати що йому більше до душі. В дбк таке точно:-)
Впевнений що дбк із задоволенням поверне 600 кгрн мінус комісія:-)


поверне ? на падающем рынке? нах ему квартира моя нужна ? он её продать не сможет.

Как вы представляете имплементацию этого пункта ? ему надо в суд подать и начать доказывать что я серьёзно нарушил, настоко серьёзно что надо откатать всю сделку.



Я не розумію про що мова?
Ви договори бачили? Читали? Там все описано.

Серйозно порушити? Так там прямо пишуть зобов’язаний укласти угоду з жеком протягом такого то часу. Порушив далі право забудовника вживати чи не вживати дій.
Повернення коштів також цікаво пишуть. Наприклад протягом 6 місяців після реалізації квартири:-)

Ще раз. ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР ЯКИЙ ПІДПИСАЛИ!!!!

Людина погодилася на такі умови. У чому проблема.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 13:44

  _Mykola_ написав:
  Puente написав:Наскільки пам"ятаю - там трохи складніше . З лічильниками зрозуміло - там все по факту . А от чисто ЖЕКівські послуги - це вже не так . Треба довести документально неотримання послуг . А тут виникають питання ... Навіть вивезення сміття ...
Колись мали таку колізію - врешті решт просто плюнули ...

Неотриманная послуг собственником?
Так собственник ДО момента оформления права собственности есть застройщик.
Какие могут быть законные претензии от ЖЕКа к новому владельцу за период до получения права собственности, кроме моральных попыток принудить к оплате?


От у Вас все виглядає якось відірвано від життя - чисто юридичні якісь погляди . Якщо "майбутній власник" має вже якісь стосунки до нерухомості ( будь-який варіант - хоч цінні папери , хоч участь у фонді будівництва - несуттєво ) - він вже прив"язав сам себе . Формально він ще не власник - але якщо забудовник дає можливість отримати свідоцтво - то насправді все вже скрізь готове . І оцей "проміжний" період реально дуже короткий . Якщо оцей "майбутній власник" не хоче , провтикав , чи ще чомусь не бере на себе - то хто йому винен , що він кілька місяців не оформляє документи ? Зараз ( оце як Перший пише ) від таких вже зробили захист - вже юридичний ...
Ну от варіант коли людина купує в новому будинку від забудовника квартиру через рік після здачі - це ж не така вже й рідкість . І його змушують оплатити все за цей рік ( це вже питання до реальних покупців , чи знатоків ) ? Щось такого я не чув ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:28

  baraka написав:
  airmax78 написав:Барака, это многоквартирный дом - там есть много чего украсть, испортить и т.п. За ним надо следить. Поставьте себя на место инвестора, который сразу взял и вселился. Как ему жить в доме, который не отапливается, в котором никто не убирает, не вывозит мусор, который никто не охраняет. С момента как Вы стали инвестором многоквартирного дома - вы приняли правила игры: все расходы на содержание дома делятся между его собственниками пропорционально площади их квартир и нести их надо начиная с момент оформления права собственности.


ребята, логику я понял, что надо жить по справедливости, расходы на всех поровну и всё такое.

укажите плиз какой закон/законы почитать чтобы убедиться в законности ?

Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак?
airmax78
 
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