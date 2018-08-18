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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:07
Diman написав:
гребаная постанова с "калькуляцией" говорит о том что начисление происходит с момента ввода в експлуатацию дома. а то что невозможно зайти в квартиру, т.к. еще полгода не работают лифты, нет света, воды и.т.д.это никого не волнует. насчитают с ввода в експлуатацию. другой вопрос размер суммы и сравнение этого с размером услуг юриста.
Вввод в эксплуатацию дома не равно оформлению права собственности. И, пока такое право не оформлено на покупателя это затраты застройщика или фонда финансирования который является собственником, а по мере оформления долевая часть собственности фонда или застройщика снижается.
Но у нас хитро№№№ые пытаются сразу переложить это все на инвесторов или покупателей с момента ввода в эксплуатацию.
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_Mykola_
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:11
Puente написав: Diman написав:
гребаная постанова с "калькуляцией" говорит о том что начисление происходит с момента ввода в експлуатацию дома. а то что невозможно зайти в квартиру, т.к. еще полгода не работают лифты, нет света, воды и.т.д.это никого не волнует. насчитают с ввода в експлуатацию. другой вопрос размер суммы и сравнение этого с размером услуг юриста.
Може десь пів-року і буває - але ніколи такого не зустрічав . Опалення - так . Вода практично зразу завжди . Електрика буває з нюансами - але теж дуже швидко . Ліфти -
з нюансами , але працюють . Як мінімум - з ліфтером , якого треба знайти .
стоїть будинок в Бучі, збудований, але двіжа 0.
Питаю в колєгі, що за хз.
Каже, що поки забудовник не продасть 50% квартир туди нікого не пускають навіть ремонти робити, не оформалють здачу будинку і не дають ні воду ні світло.
А потім, по сценарію який описав Первий.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:17
_Mykola_ написав: Puente написав:
Наскільки пам"ятаю - там трохи складніше . З лічильниками зрозуміло - там все по факту . А от чисто ЖЕКівські послуги - це вже не так . Треба довести документально неотримання послуг . А тут виникають питання ... Навіть вивезення сміття ...
Колись мали таку колізію - врешті решт просто плюнули ...
Неотриманная послуг собственником?
Так собственник ДО момента оформления права собственности есть застройщик.
Какие могут быть законные претензии от ЖЕКа к новому владельцу за период до получения права собственности, кроме моральных попыток принудить к оплате?
"у вас задолженость за комуналку, поэтому мы вам отключили електричество, оплачивайте, включим"
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:25
baraka написав: Первый написав:
У договорах є тонкий момент спонукання підписання угоди з жеком. Або підписуєш протягом місяця, або повернення грошей за мінусом комісії:-)
Кожен може вибрати що йому більше до душі. В дбк таке точно:-)
Впевнений що дбк із задоволенням поверне 600 кгрн мінус комісія:-)
поверне ? на падающем рынке? нах ему квартира моя нужна ? он её продать не сможет.
Как вы представляете имплементацию этого пункта ? ему надо в суд подать и начать доказывать что я серьёзно нарушил, настоко серьёзно что надо откатать всю сделку.
Это обычно прописано в самом договоре, в блоке Права и обязанности сторон. Как, впрочем, и сроки оформления ПС и другие нюансы. И чаще всего написано, что если инвестор нарушает эти сроки, то застройщик вправе в одностороннем порядке этот договор расторгнуть. И потом Вы будете в суд подавать, а не он, так как будет действовать согласно договору.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:31
baraka написав: Первый написав:
У договорах є тонкий момент спонукання підписання угоди з жеком. Або підписуєш протягом місяця, або повернення грошей за мінусом комісії:-)
Кожен може вибрати що йому більше до душі. В дбк таке точно:-)
Впевнений що дбк із задоволенням поверне 600 кгрн мінус комісія:-)
поверне ? на падающем рынке? нах ему квартира моя нужна ? он её продать не сможет.
Как вы представляете имплементацию этого пункта ? ему надо в суд подать и начать доказывать что я серьёзно нарушил, настоко серьёзно что надо откатать всю сделку.
Я не розумію про що мова?
Ви договори бачили? Читали? Там все описано.
Серйозно порушити? Так там прямо пишуть зобов’язаний укласти угоду з жеком протягом такого то часу. Порушив далі право забудовника вживати чи не вживати дій.
Повернення коштів також цікаво пишуть. Наприклад протягом 6 місяців після реалізації квартири:-)
Ще раз. ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР ЯКИЙ ПІДПИСАЛИ!!!!
Людина погодилася на такі умови. У чому проблема.
Всім процвітання!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 13:44
_Mykola_ написав: Puente написав:
Наскільки пам"ятаю - там трохи складніше . З лічильниками зрозуміло - там все по факту . А от чисто ЖЕКівські послуги - це вже не так . Треба довести документально неотримання послуг . А тут виникають питання ... Навіть вивезення сміття ...
Колись мали таку колізію - врешті решт просто плюнули ...
Неотриманная послуг собственником?
Так собственник ДО момента оформления права собственности есть застройщик.
Какие могут быть законные претензии от ЖЕКа к новому владельцу за период до получения права собственности, кроме моральных попыток принудить к оплате?
От у Вас все виглядає якось відірвано від життя - чисто юридичні якісь погляди . Якщо "майбутній власник" має вже якісь стосунки до нерухомості ( будь-який варіант - хоч цінні папери , хоч участь у фонді будівництва - несуттєво ) - він вже прив"язав сам себе . Формально він ще не власник - але якщо забудовник дає можливість отримати свідоцтво - то насправді все вже скрізь готове . І оцей "проміжний" період реально дуже короткий . Якщо оцей "майбутній власник" не хоче , провтикав , чи ще чомусь не бере на себе - то хто йому винен , що він кілька місяців не оформляє документи ? Зараз ( оце як Перший пише ) від таких вже зробили захист - вже юридичний ...
Ну от варіант коли людина купує в новому будинку від забудовника квартиру через рік після здачі - це ж не така вже й рідкість . І його змушують оплатити все за цей рік ( це вже питання до реальних покупців , чи знатоків ) ? Щось такого я не чув ...
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:28
baraka написав: airmax78 написав:
Барака, это многоквартирный дом - там есть много чего украсть, испортить и т.п. За ним надо следить. Поставьте себя на место инвестора, который сразу взял и вселился. Как ему жить в доме, который не отапливается, в котором никто не убирает, не вывозит мусор, который никто не охраняет. С момента как Вы стали инвестором многоквартирного дома - вы приняли правила игры: все расходы на содержание дома делятся между его собственниками пропорционально площади их квартир и нести их надо начиная с момент оформления права собственности.
ребята, логику я понял, что надо жить по справедливости, расходы на всех поровну и всё такое.
укажите плиз какой закон/законы почитать чтобы убедиться в законности ?
Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак?
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