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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3861386238633864>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:54

  airmax78 написав:Ну как же так? Что же тут непонятного? Тут же причино-следственные связи очень короткие и лежат на поверхности. Не платите за обслуживание - в доме наступает разруха. А если не наступает - значит за вас платят соседи. Это нормально? Можно, конечно, отмораживаться, как этот стрелок со Святошино. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.


Айрмакс, я в курсе про дом с разбитыми стёклами. Ссылочку на закон дадите ?
Востаннє редагувалось baraka в Сер 13 тра, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 14:58

  airmax78 написав:.. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.

вот вы прям описали ситуацию у меня в новом доме с поправкой на то, что "таких" - 40%.
Вильнолюди они вильны во всем - начиная с кондеров и самовольного остекления, заканчивая оплатой ЖКХ.
Самое смешное, что часто это люди принципиальные и могут годами судиться за выдуманное право "не платить ибо не живу". Хотя это копейки
sequence
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:00

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.

вот вы прям описали ситуацию у меня в новом доме с поправкой на то, что "таких" - 40%.
Вильнолюди они вильны во всем - начиная с кондеров и самовольного остекления, заканчивая оплатой ЖКХ.
Самое смешное, что часто это люди принципиальные и могут годами судиться за выдуманное право "не платить ибо не живу". Хотя это копейки


Если такого закона нет - то это их право не платить как бы это не было некрасиво по отношению к жеку/соседям.

создавайте петицию, принимайте соответствующий закон - начинайне наводить порядок в стране. Будет закон - будете дрючить таких пачками.

Или всё-таки такой закон уже есть ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:07

quote="4962846:baraka"
  airmax78 написав:
  baraka написав:
  airmax78 написав:Барака, это многоквартирный дом - там есть много чего украсть, испортить и т.п. За ним надо следить. Поставьте себя на место инвестора, который сразу взял и вселился. Как ему жить в доме, который не отапливается, в котором никто не убирает, не вывозит мусор, который никто не охраняет. С момента как Вы стали инвестором многоквартирного дома - вы приняли правила игры: все расходы на содержание дома делятся между его собственниками пропорционально площади их квартир и нести их надо начиная с момент оформления права собственности.


ребята, логику я понял, что надо жить по справедливости, расходы на всех поровну и всё такое.

укажите плиз какой закон/законы почитать чтобы убедиться в законности ?

Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак?


Арймакс, к чему эта справедливость? Кому её предъявлять?

Вот я не считаю, что по справедливости должен платить налоги, потому что не вижу что они на меня работают. Но если я не будут платить налоги, то налоговая меня вздрючит и будет права (потому что не платить - это нарушение закона).

Предлагаете жить понятиями, а не законом ?
-----
а тирить агрегатором дані, це понятіям, чи по законам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:10

  baraka написав:
  Первый написав:Я не розумію про що мова?
Ви договори бачили? Читали? Там все описано.

Серйозно порушити? Так там прямо пишуть зобов’язаний укласти угоду з жеком протягом такого то часу. Порушив далі право забудовника вживати чи не вживати дій.
Повернення коштів також цікаво пишуть. Наприклад протягом 6 місяців після реалізації квартири:-)

Ще раз. ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР ЯКИЙ ПІДПИСАЛИ!!!!

Людина погодилася на такі умови. У чому проблема.


возможно вы путаете с нежеланием с получать ПС со стороны покупателя.

повторю кейс:

куплена квартира от застройщика. Да, в инвест договоре есть "хотелка" застройщика заключить договор с жеком до подписания основного договора купли-продажи. Никаких штрафных санкций за несоблюдение этой хотелки нет.

Договор с жеком не заключён, но заключён основной договор купли-продажи с застройщиком (в кототором указано что претензий стороны друг к другу не имеют).

Прошу указать закон, в соотвествии с которым жек имеет законное право претендовать на оплату своих услуг.


це фантастика і нереальний кейс. давайте скрін.

Ситуацій масса. читайте закон про житлово-комунальні послуги.

там є порядок укладання договорів на житлово-комунальні послуги, комунальні послуги.
тим більше він новий. там чорт ногу зламає хто кому рабінович.

ось простий приклад. Варшавський

6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.

7.3.У разі, якщо Покупець ухиляється від прийняття Квартириза актом передання-прийняття протягом45 (сорока п’яти)календарних дніввід дня належного повідомлення Продавцем про час та місце такого підписання, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресуПокупця, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору (далі –Повідомлення про розірвання). У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладеннябудь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.

7.8.У разі порушення терміну прийняття Об’єктав експлуатацію, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, та у разі розірвання (припинення) Сторонами даного Договору з цієї причини, за письмовою вимогою Покупця, Продавець повертає сплачені Покупцем кошти протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після отримання такої вимогиПокупця.

7.6.У разі розірвання (припинення) цього Договору з підстав, передбачених п.7.3 цього Договору, Продавецьповертає сплачені Покупцемкошти протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту запланованої дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири, що буде зазначена в письмовому повідомленніПродавця, яке буде направлене Покупцю згіднозположеннямицього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’яти відсотків) від Загальної вартості Майнових прав, що встановленана дату укладення цього Договору.
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:18

  Первый написав:
  baraka написав:
возможно вы путаете с нежеланием с получать ПС со стороны покупателя.

повторю кейс:

куплена квартира от застройщика. Да, в инвест договоре есть "хотелка" застройщика заключить договор с жеком до подписания основного договора купли-продажи. Никаких штрафных санкций за несоблюдение этой хотелки нет.

Договор с жеком не заключён, но заключён основной договор купли-продажи с застройщиком (в кототором указано что претензий стороны друг к другу не имеют).

Прошу указать закон, в соотвествии с которым жек имеет законное право претендовать на оплату своих услуг.


це фантастика і нереальний кейс. давайте скрін.

Ситуацій масса. читайте закон про житлово-комунальні послуги.

там є порядок укладання договорів на житлово-комунальні послуги, комунальні послуги.
тим більше він новий. там чорт ногу зламає хто кому рабінович.

ось простий приклад. Варшавський

6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.

7.3.У разі, якщо Покупець ухиляється від прийняття Квартириза актом передання-прийняття протягом45 (сорока п’яти)календарних дніввід дня належного повідомлення Продавцем про час та місце такого підписання, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресуПокупця, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору (далі –Повідомлення про розірвання). У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладеннябудь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.

7.8.У разі порушення терміну прийняття Об’єктав експлуатацію, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, та у разі розірвання (припинення) Сторонами даного Договору з цієї причини, за письмовою вимогою Покупця, Продавець повертає сплачені Покупцем кошти протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після отримання такої вимогиПокупця.

7.6.У разі розірвання (припинення) цього Договору з підстав, передбачених п.7.3 цього Договору, Продавецьповертає сплачені Покупцемкошти протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту запланованої дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири, що буде зазначена в письмовому повідомленніПродавця, яке буде направлене Покупцю згіднозположеннямицього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’яти відсотків) від Загальної вартості Майнових прав, що встановленана дату укладення цього Договору.


Первый, спс.

какой (какие) пункты этого договора со СГ по Варшавскиому применимы к указанной мной ситуации ?
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:30

baraka

мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)
Всім процвітання!
Первый
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:35

  Первый написав:baraka

мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)


извините, а что тут фантастического ? Договор купли-продажи с застройщиком есть а с жеком договора нет. Что тут такого ? Почему такого не может быть ?

Да, застройщик хочет притулить свой карманный жек, но в моём случае пока не притулил.

Теперь ситуация такая, что застройщик продал, а его жек просит оплатить без договора.
Востаннє редагувалось baraka в Сер 13 тра, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:36

  sequence написав:
  airmax78 написав:.. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.

вот вы прям описали ситуацию у меня в новом доме с поправкой на то, что "таких" - 40%.
Вильнолюди они вильны во всем - начиная с кондеров и самовольного остекления, заканчивая оплатой ЖКХ.
Самое смешное, что часто это люди принципиальные и могут годами судиться за выдуманное право "не платить ибо не живу". Хотя это копейки

В Америці і Західній Європі - "вільнолюди" відсутні як явище.
"Вільнолюди" - це продукт деструкції радянської імперії, які виникли і отримали право голосу тут - лише останні 29 років.

  airmax78 написав:Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак?

Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:41

  Frant написав:Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".


добавлю, что понятие о норме и справедливости в разное время разное.
baraka
 
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