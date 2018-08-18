Додано: Сер 13 тра, 2020 15:10

baraka написав: Первый написав: Я не розумію про що мова?

Ви договори бачили? Читали? Там все описано.



Серйозно порушити? Так там прямо пишуть зобов’язаний укласти угоду з жеком протягом такого то часу. Порушив далі право забудовника вживати чи не вживати дій.

Повернення коштів також цікаво пишуть. Наприклад протягом 6 місяців після реалізації квартири:-)



Ще раз. ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР ЯКИЙ ПІДПИСАЛИ!!!!



Людина погодилася на такі умови. У чому проблема. Я не розумію про що мова?Ви договори бачили? Читали? Там все описано.Серйозно порушити? Так там прямо пишуть зобов’язаний укласти угоду з жеком протягом такого то часу. Порушив далі право забудовника вживати чи не вживати дій.Повернення коштів також цікаво пишуть. Наприклад протягом 6 місяців після реалізації квартири:-)Ще раз. ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР ЯКИЙ ПІДПИСАЛИ!!!!Людина погодилася на такі умови. У чому проблема.



возможно вы путаете с нежеланием с получать ПС со стороны покупателя.



повторю кейс:



куплена квартира от застройщика. Да, в инвест договоре есть "хотелка" застройщика заключить договор с жеком до подписания основного договора купли-продажи. Никаких штрафных санкций за несоблюдение этой хотелки нет.



Договор с жеком не заключён, но заключён основной договор купли-продажи с застройщиком (в кототором указано что претензий стороны друг к другу не имеют).



Прошу указать закон, в соотвествии с которым жек имеет законное право претендовать на оплату своих услуг. возможно вы путаете с нежеланием с получать ПС со стороны покупателя.повторю кейс:куплена квартира от застройщика. Да, в инвест договоре есть "хотелка" застройщика заключить договор с жеком до подписания основного договора купли-продажи.Договор с жеком не заключён, но заключён основной договор купли-продажи с застройщиком (в кототором указано что претензий стороны друг к другу не имеют).Прошу указать закон, в соотвествии с которым жек имеет законное право претендовать на оплату своих услуг.

це фантастика і нереальний кейс. давайте скрін.Ситуацій масса. читайте закон про житлово-комунальні послуги.там є порядок укладання договорів на житлово-комунальні послуги, комунальні послуги.тим більше він новий. там чорт ногу зламає хто кому рабінович.ось простий приклад. Варшавський6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.7.3.У разі, якщо Покупець ухиляється від прийняття Квартириза актом передання-прийняття протягом45 (сорока п’яти)календарних дніввід дня належного повідомлення Продавцем про час та місце такого підписання, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресуПокупця, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору (далі –Повідомлення про розірвання). У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладеннябудь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.7.8.У разі порушення терміну прийняття Об’єктав експлуатацію, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, та у разі розірвання (припинення) Сторонами даного Договору з цієї причини, за письмовою вимогою Покупця, Продавець повертає сплачені Покупцем кошти протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після отримання такої вимогиПокупця.7.6.У разі розірвання (припинення) цього Договору з підстав, передбачених п.7.3 цього Договору, Продавецьповертає сплачені Покупцемкошти протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту запланованої дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири, що буде зазначена в письмовому повідомленніПродавця, яке буде направлене Покупцю згіднозположеннямицього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’яти відсотків) від Загальної вартості Майнових прав, що встановленана дату укладення цього Договору.