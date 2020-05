Додано: Сер 13 тра, 2020 15:07



airmax78 написав: baraka написав: airmax78 написав: Барака, это многоквартирный дом - там есть много чего украсть, испортить и т.п. За ним надо следить. Поставьте себя на место инвестора, который сразу взял и вселился. Как ему жить в доме, который не отапливается, в котором никто не убирает, не вывозит мусор, который никто не охраняет. С момента как Вы стали инвестором многоквартирного дома - вы приняли правила игры: все расходы на содержание дома делятся между его собственниками пропорционально площади их квартир и нести их надо начиная с момент оформления права собственности.



ребята, логику я понял, что надо жить по справедливости, расходы на всех поровну и всё такое.



укажите плиз какой закон/законы почитать чтобы убедиться в законности ?

Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак? Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак?



Арймакс, к чему эта справедливость? Кому её предъявлять?



Вот я не считаю, что по справедливости должен платить налоги, потому что не вижу что они на меня работают. Но если я не будут платить налоги, то налоговая меня вздрючит и будет права (потому что не платить - это нарушение закона).



Предлагаете жить понятиями, а не законом ?

а тирить агрегатором дані, це понятіям, чи по законам?

