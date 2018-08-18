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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 тра, 2020 14:54
airmax78 написав:
Ну как же так? Что же тут непонятного? Тут же причино-следственные связи очень короткие и лежат на поверхности. Не платите за обслуживание - в доме наступает разруха. А если не наступает - значит за вас платят соседи. Это нормально? Можно, конечно, отмораживаться, как этот стрелок со Святошино. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.
Айрмакс, я в курсе про дом с разбитыми стёклами. Ссылочку на закон дадите ?
Востаннє редагувалось baraka
в Сер 13 тра, 2020 15:03, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 14:58
airmax78 написав:
.. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.
вот вы прям описали ситуацию у меня в новом доме с поправкой на то, что "таких" - 40%.
Вильнолюди они вильны во всем - начиная с кондеров и самовольного остекления, заканчивая оплатой ЖКХ.
Самое смешное, что часто это люди принципиальные и могут годами судиться за выдуманное право "не платить ибо не живу". Хотя это копейки
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:00
sequence написав: airmax78 написав:
.. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.
вот вы прям описали ситуацию у меня в новом доме с поправкой на то, что "таких" - 40%.
Вильнолюди они вильны во всем - начиная с кондеров и самовольного остекления, заканчивая оплатой ЖКХ.
Самое смешное, что часто это люди принципиальные и могут годами судиться за выдуманное право "не платить ибо не живу". Хотя это копейки
Если такого закона нет - то это их право не платить как бы это не было некрасиво по отношению к жеку/соседям.
создавайте петицию, принимайте соответствующий закон - начинайне наводить порядок в стране. Будет закон - будете дрючить таких пачками.
Или всё-таки такой закон уже есть ?
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baraka
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:07
quote="4962846:baraka"
airmax78 написав: baraka написав: airmax78 написав:
Барака, это многоквартирный дом - там есть много чего украсть, испортить и т.п. За ним надо следить. Поставьте себя на место инвестора, который сразу взял и вселился. Как ему жить в доме, который не отапливается, в котором никто не убирает, не вывозит мусор, который никто не охраняет. С момента как Вы стали инвестором многоквартирного дома - вы приняли правила игры: все расходы на содержание дома делятся между его собственниками пропорционально площади их квартир и нести их надо начиная с момент оформления права собственности.
ребята, логику я понял, что надо жить по справедливости, расходы на всех поровну и всё такое.
укажите плиз какой закон/законы почитать чтобы убедиться в законности ?
Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак?
Арймакс, к чему эта справедливость? Кому её предъявлять?
Вот я не считаю, что по справедливости должен платить налоги, потому что не вижу что они на меня работают. Но если я не будут платить налоги, то налоговая меня вздрючит и будет права (потому что не платить - это нарушение закона).
Предлагаете жить понятиями, а не законом ?
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а тирить агрегатором дані, це понятіям, чи по законам?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:10
baraka написав: Первый написав:
Я не розумію про що мова?
Ви договори бачили? Читали? Там все описано.
Серйозно порушити? Так там прямо пишуть зобов’язаний укласти угоду з жеком протягом такого то часу. Порушив далі право забудовника вживати чи не вживати дій.
Повернення коштів також цікаво пишуть. Наприклад протягом 6 місяців після реалізації квартири:-)
Ще раз. ЧИТАЙТЕ ДОГОВІР ЯКИЙ ПІДПИСАЛИ!!!!
Людина погодилася на такі умови. У чому проблема.
возможно вы путаете с нежеланием с получать ПС со стороны покупателя.
повторю кейс:
куплена квартира от застройщика. Да, в инвест договоре есть "хотелка" застройщика заключить договор с жеком до подписания основного договора купли-продажи. Никаких штрафных санкций за несоблюдение этой хотелки нет.
Договор с жеком не заключён, но заключён основной договор купли-продажи с застройщиком (в кототором указано что претензий стороны друг к другу не имеют).
Прошу указать закон, в соотвествии с которым жек имеет законное право претендовать на оплату своих услуг.
це фантастика і нереальний кейс. давайте скрін.
Ситуацій масса. читайте закон про житлово-комунальні послуги.
там є порядок укладання договорів на житлово-комунальні послуги, комунальні послуги.
тим більше він новий. там чорт ногу зламає хто кому рабінович.
ось простий приклад. Варшавський
6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.
7.3.У разі, якщо Покупець ухиляється від прийняття Квартириза актом передання-прийняття протягом45 (сорока п’яти)календарних дніввід дня належного повідомлення Продавцем про час та місце такого підписання, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресуПокупця, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору (далі –Повідомлення про розірвання). У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладеннябудь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.
7.8.У разі порушення терміну прийняття Об’єктав експлуатацію, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, та у разі розірвання (припинення) Сторонами даного Договору з цієї причини, за письмовою вимогою Покупця, Продавець повертає сплачені Покупцем кошти протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після отримання такої вимогиПокупця.
7.6.У разі розірвання (припинення) цього Договору з підстав, передбачених п.7.3 цього Договору, Продавецьповертає сплачені Покупцемкошти протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту запланованої дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири, що буде зазначена в письмовому повідомленніПродавця, яке буде направлене Покупцю згіднозположеннямицього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’яти відсотків) від Загальної вартості Майнових прав, що встановленана дату укладення цього Договору.
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:18
Первый написав: baraka написав:
возможно вы путаете с нежеланием с получать ПС со стороны покупателя.
повторю кейс:
куплена квартира от застройщика. Да, в инвест договоре есть "хотелка" застройщика заключить договор с жеком до подписания основного договора купли-продажи. Никаких штрафных санкций за несоблюдение этой хотелки нет.
Договор с жеком не заключён, но заключён основной договор купли-продажи с застройщиком (в кототором указано что претензий стороны друг к другу не имеют).
Прошу указать закон, в соотвествии с которым жек имеет законное право претендовать на оплату своих услуг.
це фантастика і нереальний кейс. давайте скрін.
Ситуацій масса. читайте закон про житлово-комунальні послуги.
там є порядок укладання договорів на житлово-комунальні послуги, комунальні послуги.
тим більше він новий. там чорт ногу зламає хто кому рабінович.
ось простий приклад. Варшавський
6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.
7.3.У разі, якщо Покупець ухиляється від прийняття Квартириза актом передання-прийняття протягом45 (сорока п’яти)календарних дніввід дня належного повідомлення Продавцем про час та місце такого підписання, Продавець має право розірвати цей Договір в односторонньому порядку шляхом направлення рекомендованим листом на адресуПокупця, вказану в цьому Договорі, або вручення під розписку повідомлення про розірвання цього Договору (далі –Повідомлення про розірвання). У цьому разі цей Договір є розірваним і вважається припиненим в повному обсязі без укладеннябудь-яких документів із дня, наступного за днем направлення Повідомлення про розірвання.
7.8.У разі порушення терміну прийняття Об’єктав експлуатацію, зазначеного в цьому Договорі, більше ніж на 6 (шість) місяців, та у разі розірвання (припинення) Сторонами даного Договору з цієї причини, за письмовою вимогою Покупця, Продавець повертає сплачені Покупцем кошти протягом 90 (дев’яноста) календарних днів після отримання такої вимогиПокупця.
7.6.У разі розірвання (припинення) цього Договору з підстав, передбачених п.7.3 цього Договору, Продавецьповертає сплачені Покупцемкошти протягом 120 (ста двадцяти) календарних днів з моменту запланованої дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири, що буде зазначена в письмовому повідомленніПродавця, яке буде направлене Покупцю згіднозположеннямицього Договору, за виключенням штрафу у розмірі 5% (п’яти відсотків) від Загальної вартості Майнових прав, що встановленана дату укладення цього Договору.
Первый, спс.
какой (какие) пункты этого договора со СГ по Варшавскиому применимы к указанной мной ситуации ?
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baraka
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:30
baraka
мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)
Всім процвітання!
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Первый
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:35
Первый написав:baraka
мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)
извините, а что тут фантастического ? Договор купли-продажи с застройщиком есть а с жеком договора нет. Что тут такого ? Почему такого не может быть ?
Да, застройщик хочет притулить свой карманный жек, но в моём случае пока не притулил.
Теперь ситуация такая, что застройщик продал, а его жек просит оплатить без договора.
Востаннє редагувалось baraka
в Сер 13 тра, 2020 15:37, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:36
sequence написав: airmax78 написав:
.. Но если таких станет хотя бы процентов 10 - у нас тут скоро будет ЮАР после того как оттуда белые уехали.
вот вы прям описали ситуацию у меня в новом доме с поправкой на то, что "таких" - 40%.
Вильнолюди они вильны во всем - начиная с кондеров и самовольного остекления, заканчивая оплатой ЖКХ.
Самое смешное, что часто это люди принципиальные и могут годами судиться за выдуманное право "не платить ибо не живу". Хотя это копейки
В Америці і Західній Європі - "вільнолюди" відсутні як явище.
"Вільнолюди" - це продукт деструкції радянської імперії, які виникли і отримали право голосу тут - лише останні 29 років.
airmax78 написав:
Т.е. жить по справедливости без волшебного пинка - никак?
Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Frant
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Додано: Сер 13 тра, 2020 15:41
Frant написав:
Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".
добавлю, что понятие о норме и справедливости в разное время разное.
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baraka
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