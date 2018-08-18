Не помню в истории человечества такого времени, когда перекладывание расходов на содержание и обслуживание своего имущества на соседей считалось бы справедливым.
|
|
|
Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47
Не помню в истории человечества такого времени, когда перекладывание расходов на содержание и обслуживание своего имущества на соседей считалось бы справедливым.
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:49
тому що забудовник прописує на кшалт:
6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.
або інші варіанти.
Ви кажете що нічого такого не має. Я іншого не бачив. Бачив декілька договорів і там завжди у тій чи іншій формі відповідальнсть є. Чи реальна вона то інше питання але є. Конкретний приклад Я навів.
оскільки іншого не бачив тому не можу прокоментувати. Я ж серйозна обліківка:-)
Зи. правильні забудовники, аля таряна, не дають доки на квартиру поки не будуть оплачені послуги з управління будинком рік на перед. і це правильно:)
Давайте скрін чи посилання договір.
Всім процвітання!
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:54
Радянський соціалізм в дії - не застали????
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 13 тра, 2020 15:57
короче, всем спс, сам полез на сайт ВР
вот что написано в законе
Розділ III
ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг
1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
|