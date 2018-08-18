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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3861386238633864

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47

  baraka написав:
  Frant написав:Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".


добавлю, что понятие о норме и справедливости в разное время разное.

Не помню в истории человечества такого времени, когда перекладывание расходов на содержание и обслуживание своего имущества на соседей считалось бы справедливым.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:49

  baraka написав:
  Первый написав:baraka

мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)


извините, а что тут фантастического ? Договор купли-продажи с застройщиком есть а с жеком договора нет. Что тут такого ? Почему такого не может быть ?

Да, застройщик хочет притулить свой карманный жек, но в моём случае пока не притулил.

Теперь ситуация такая, что застройщик продал, а его жек просит оплатить без договора.


тому що забудовник прописує на кшалт:

6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.


або інші варіанти.

Ви кажете що нічого такого не має. Я іншого не бачив. Бачив декілька договорів і там завжди у тій чи іншій формі відповідальнсть є. Чи реальна вона то інше питання але є. Конкретний приклад Я навів.
https://varshavsky.com.ua/public/files/ ... nt_100.pdf

оскільки іншого не бачив тому не можу прокоментувати. Я ж серйозна обліківка:-)

Зи. правильні забудовники, аля таряна, не дають доки на квартиру поки не будуть оплачені послуги з управління будинком рік на перед. і це правильно:)

Давайте скрін чи посилання договір.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:54

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  Frant написав:Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".


добавлю, что понятие о норме и справедливости в разное время разное.

Не помню в истории человечества такого времени, когда перекладывание расходов на содержание и обслуживание своего имущества на соседей считалось бы справедливым.


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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:57

  Первый написав:6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. [b]Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.


короче, всем спс, сам полез на сайт ВР
вот что написано в законе

Розділ III
ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг

1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.

Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
baraka
 
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