Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу. Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)
извините, а что тут фантастического ? Договор купли-продажи с застройщиком есть а с жеком договора нет. Что тут такого ? Почему такого не может быть ?
Да, застройщик хочет притулить свой карманный жек, но в моём случае пока не притулил.
Теперь ситуация такая, что застройщик продал, а его жек просит оплатить без договора.
тому що забудовник прописує на кшалт:
6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.
Первый написав:6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. [b]Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.
короче, всем спс, сам полез на сайт ВР вот что написано в законе
Розділ III ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ
Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг
1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
Vlad442 написав:Поставьте себя на место застройщика. Дом сдан, половина людей получила ключи, котельная работает, места общего пользования и квартиры, если нет индивидуальных счетчиков, отапливаются. В штате дворник, сантехник, электрик, бухгалтер и начальник ЖЭКа. Расходы не сильно отличаются 100% живут или 50. Потом приходят 50% через год и говорят "вот мы только оформили право собственности, платите за этот год сами". Каждый застройщик борется с этой попыткой залезть в свой карман по разному.
Почему я должен ставить себя на место застройщика? У меня что прибыли такие же как у застройщика от покупки своей квартиры? Ключи, как бы передаются и начинаются ремонты ПОСЛЕ получения права собственности.
Пока нет права собственности ВСЕ затраты ЗАСТРОЙЩИКА, это его затраты, а не будущего собственника. Вот, например если застройщик решил топить полэтажа с Вашей квартиры, Вы будете за это платить?
Еще раз, ДО получения права собственности это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО затраты застройщика, его траты на ведение строительства, или Вы предлагаете заплатить еще подрядчикам, за то что они выполняют работы для застройщика?
Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст. Нравится такая перспектива?