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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3862386338643865>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:47

  baraka написав:
  Frant написав:Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".


добавлю, что понятие о норме и справедливости в разное время разное.

Не помню в истории человечества такого времени, когда перекладывание расходов на содержание и обслуживание своего имущества на соседей считалось бы справедливым.
airmax78
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:49

  baraka написав:
  Первый написав:baraka

мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)


извините, а что тут фантастического ? Договор купли-продажи с застройщиком есть а с жеком договора нет. Что тут такого ? Почему такого не может быть ?

Да, застройщик хочет притулить свой карманный жек, но в моём случае пока не притулил.

Теперь ситуация такая, что застройщик продал, а его жек просит оплатить без договора.


тому що забудовник прописує на кшалт:

6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.


або інші варіанти.

Ви кажете що нічого такого не має. Я іншого не бачив. Бачив декілька договорів і там завжди у тій чи іншій формі відповідальнсть є. Чи реальна вона то інше питання але є. Конкретний приклад Я навів.
https://varshavsky.com.ua/public/files/ ... nt_100.pdf

оскільки іншого не бачив тому не можу прокоментувати. Я ж серйозна обліківка:-)

Зи. правильні забудовники, аля таряна, не дають доки на квартиру поки не будуть оплачені послуги з управління будинком рік на перед. і це правильно:)

Давайте скрін чи посилання договір.
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:54

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  Frant написав:Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".


добавлю, что понятие о норме и справедливости в разное время разное.

Не помню в истории человечества такого времени, когда перекладывание расходов на содержание и обслуживание своего имущества на соседей считалось бы справедливым.


Радянський соціалізм в дії - не застали????
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 15:57

  Первый написав:6.5.Післяприйняття Квартириза актом передання-прийняття, Покупецьзобов’язаний протягом 10 (десяти) робочих днів укласти з експлуатуючою організацією, визначеною Продавцем, договір про участь у витратах на утримання Об’єктата прибудинкової території на умовах експлуатуючої організації. [b]Покупецьзобов’язується відшкодовувати витрати на обслуговування та утриманняКвартири, Об’єкта та прибудинкової території з дати підписання Сторонами акту передання-прийняття Квартири.


короче, всем спс, сам полез на сайт ВР
вот что написано в законе

Розділ III
ОПЛАТА ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНИХ ПОСЛУГ

Стаття 9. Порядок оплати житлово-комунальних послуг

1. Споживач здійснює оплату за спожиті житлово-комунальні послуги щомісяця, якщо інший порядок та строки не визначені відповідним договором.

Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:22

  baraka написав:Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.


Цікаво, що на це скаже Мукола
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:22

  airmax78 написав:
  baraka написав:
  Frant написав:Мій покійний дід казав: "Справделивості не було, немає і не буде!". Він власними очима бачив і голод 1933, і війну, і ціну "вєлікой пабеди".


добавлю, что понятие о норме и справедливости в разное время разное.

Не помню в истории человечества такого времени, когда перекладывание расходов на содержание и обслуживание своего имущества на соседей считалось бы справедливым.


Ну давайте прикинем.
Время феодального строя подходит ? Крестьяне обслуживали чужую землю.

Ну или тот же совок. Женщины за копейки обязаны были обработать колхозный участок земли. Их время этих копеек не стоило, но все ходили и это считалилось справедливым.
Востаннє редагувалось baraka в Сер 13 тра, 2020 16:55, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:49

  BIGor написав:
  airmax78 написав:Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.

Коронавирус побежден? Шмигаль получил Нобелевку? Рост ВВП? Заробитчане уехали на клубнику?

Падение цен на недвижимость всегда сопровождалось падением гривны. Рост цен всегда происходил на фоне стабильности или усиления гривны.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:49

  baraka написав:
  Первый написав:baraka

мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)


извините, а что тут фантастического ? Договор купли-продажи с застройщиком есть а с жеком договора нет. Что тут такого ? Почему такого не может быть ?

Да, застройщик хочет притулить свой карманный жек, но в моём случае пока не притулил.

Теперь ситуация такая, что застройщик продал, а его жек просит оплатить без договора.

так запилите сюда договор, обсудим

кстати, купите на вторичке квартиру и не заключайте договор с ЖЕКом, не платите год-два типа "яжетутнежил", потом расскажите о результате...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:51

  Прохожий написав:
  baraka написав:
  Первый написав:baraka

мені здається Ваша ситуація фантастикою. Я таких договорів не бачив, тому прокоментувати не можу.
Забудовники намагаються нівелювати безвідповідальність покупців:-)


извините, а что тут фантастического ? Договор купли-продажи с застройщиком есть а с жеком договора нет. Что тут такого ? Почему такого не может быть ?

Да, застройщик хочет притулить свой карманный жек, но в моём случае пока не притулил.

Теперь ситуация такая, что застройщик продал, а его жек просит оплатить без договора.

так запилите сюда договор, обсудим

кстати, купите на вторичке квартиру и не заключайте договор с ЖЕКом, не платите год-два типа "яжетутнежил", потом расскажите о результате...


смысл ? по закону надо платить - заплачу, не вопрос

по поводу эксперимента со вторичкой - оставлю его вам :)
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 16:56

  _Mykola_ написав:
  Vlad442 написав:Поставьте себя на место застройщика. Дом сдан, половина людей получила ключи, котельная работает, места общего пользования и квартиры, если нет индивидуальных счетчиков, отапливаются. В штате дворник, сантехник, электрик, бухгалтер и начальник ЖЭКа. Расходы не сильно отличаются 100% живут или 50. Потом приходят 50% через год и говорят "вот мы только оформили право собственности, платите за этот год сами".
Каждый застройщик борется с этой попыткой залезть в свой карман по разному.

Почему я должен ставить себя на место застройщика? У меня что прибыли такие же как у застройщика от покупки своей квартиры?
Ключи, как бы передаются и начинаются ремонты ПОСЛЕ получения права собственности.

Пока нет права собственности ВСЕ затраты ЗАСТРОЙЩИКА, это его затраты, а не будущего собственника.
Вот, например если застройщик решил топить полэтажа с Вашей квартиры, Вы будете за это платить?

Еще раз, ДО получения права собственности это ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО затраты застройщика, его траты на ведение строительства, или Вы предлагаете заплатить еще подрядчикам, за то что они выполняют работы для застройщика?

Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст.
Нравится такая перспектива?
Vlad442
 
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