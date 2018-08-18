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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 тра, 2020 16:58
vst написав:
Карантин немного ослабнет, начнутся митинги инвесторов укрбуда и аркады, результаты посмотрим, людей они могут собрать много, особенно укрбуд.
Аркаду положил Кличко. А к кому претензии могут быть у инвесторов Укрбуда? Что они купились на слово "госкомпания" в рекламе?
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Vlad442
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:03
Vlad442 написав:
Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст.
Нравится такая перспектива?
так а застройщик и не обязан идти на встречу (но хочет
). Не нравится жек от застройщика - выбираем другой какой-то жек / делаем ОМСД / или делаем всё сами.
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baraka
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:04
Vlad442 написав: BIGor написав: airmax78 написав:
Ну что, судя по всему обвал нереальных цен на жилье в Киеве откладывается как минимум до осени.
Коронавирус побежден? Шмигаль получил Нобелевку? Рост ВВП? Заробитчане уехали на клубнику?
Падение цен на недвижимость всегда
сопровождалось падением гривны. Рост цен всегда происходил на фоне стабильности или усиления гривны.
таки да...
Всім процвітання!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:04
Vlad442 написав:
Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст.
Нравится такая перспектива?
"Вільнолюдям" це не сподобається. Їм би все на шару(((
Первый написав: Vlad442 написав:
Падение цен на недвижимость всегда
сопровождалось падением гривны. Рост цен всегда происходил на фоне стабильности или усиления гривны.
таки да...
Ще не вечір!
Курчат восени рахують!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:23
baraka написав: Vlad442 написав:
Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст.
Нравится такая перспектива?
так а застройщик и не обязан идти на встречу (но хочет
). Не нравится жек от застройщика - выбираем другой какой-то жек / делаем ОМСД / или делаем всё сами.
Путь осилит идущий:-)
У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає
Всім процвітання!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:29
Первый написав:
Путь осилит идущий:-)
У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає
о, интересно, а чего так ?
допустим в жеке были козлы и насчитали жителям что-то сверху по электрике. Жители обиделись, сделали своё ООО (ой, ОСМД) и пошли в Киевэнерго. И их в Киевэнерго завернут ? С чего бы вдруг ? Им же денюжку ОСМД несёт ?
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baraka
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