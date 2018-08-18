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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:04
Vlad442 написав:
Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст.
Нравится такая перспектива?
"Вільнолюдям" це не сподобається. Їм би все на шару(((
Первый написав: Vlad442 написав:
Падение цен на недвижимость всегда
сопровождалось падением гривны. Рост цен всегда происходил на фоне стабильности или усиления гривны.
таки да...
Ще не вечір!
Курчат восени рахують!
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:23
baraka написав: Vlad442 написав:
Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст.
Нравится такая перспектива?
так а застройщик и не обязан идти на встречу (но хочет
). Не нравится жек от застройщика - выбираем другой какой-то жек / делаем ОМСД / или делаем всё сами.
Путь осилит идущий:-)
У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає
Всім процвітання!
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Додано: Сер 13 тра, 2020 17:29
Первый написав:
Путь осилит идущий:-)
У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає
о, интересно, а чего так ?
допустим в жеке были козлы и насчитали жителям что-то сверху по электрике. Жители обиделись, сделали своё ООО (ой, ОСМД) и пошли в Киевэнерго. И их в Киевэнерго завернут ? С чего бы вдруг ? Им же денюжку ОСМД несёт ? Да и как Киевэнерго узнает что у жителей типа долг ?
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:29
Первый написав:
Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.
осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого)
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
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adeges
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Додано: Сер 13 тра, 2020 18:39
adeges написав: Первый написав:
Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.
осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого)
чомусь в США прийнято що дім краща інвестиція, чим кондо.
Американці, вони тупі (с)
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:29
flyman написав: adeges написав: Первый написав:
Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.
осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого)
чомусь в США прийнято що дім краща інвестиція, чим кондо.
Американці, вони тупі (с)
В 2008-2009м в Штатах больше всего обвалились цены как раз на дома построенные в поле (90% нашего рынка частных домов).
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:47
quote="4963183:airmax78"
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flyman написав: adeges написав: Первый написав:
Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.
осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого)
чомусь в США прийнято що дім краща інвестиція, чим кондо.
Американці, вони тупі (с)
В 2008-2009м в Штатах больше всего обвалились цены как раз на дома построенные в поле (90% нашего рынка частных домов).
------------
І які зараз ціни в околицях НЙ, ЛА, СФ?
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:52
baraka написав: Первый написав:
Путь осилит идущий:-)
У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає
о, интересно, а чего так ?
допустим в жеке были козлы и насчитали жителям что-то сверху по электрике. Жители обиделись, сделали своё ООО (ой, ОСМД) и пошли в Киевэнерго. И их в Киевэнерго завернут ? С чего бы вдруг ? Им же денюжку ОСМД несёт ? Да и как Киевэнерго узнает что у жителей типа долг ?
ЖЭК задолжает Киевэнерго потому что у него нет денег, потому что не все рассчитались. Или просто из вредности.
Как по закону коммуналка на человеке - покупатель не должен платить за долги предыдущего владельца, а по факту на квартире, так и тут, если поставили услугу в дом, пока по этому дому есть задолженность, коммунальщикам без разницы кто сейчас там управляет. Пусть ОСМД гасит долги ЖЭКа.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 тра, 2020 19:58
xio13 написав: baraka написав:
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
Цікаво, що на це скаже Мукола
Тут другая ситуация. Тут нет споживача, потому что нет права собственности.
Формально человек, не оформивший ПС, не должен платить. Платить должны застройщик или другие жильцы, которые уже получили ПС. Кто из них, это уже второй вопрос, который требует исследования. Я не очень в этом разбираюсь. Ответ может различаться в зависимости от того, какая схема привлечения денег. В ФФБ, например, имущественные права закреплены за инвестором. При обмене акций на право собственности может быть другая ситуация. Там владельцем может быть и застройщик.
Застройщики себя страхуют от такой ситуации. Кто не подумал об этом, попадает на деньги. Точней другие жильцы попадают, потому что ЖЭК не пойдет судиться с застройщиком, а втихаря разбросает эти убытки на тех, кто получил ПС раньше.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:10
Vlad442 написав:
ЖЭК задолжает Киевэнерго потому что у него нет денег, потому что не все рассчитались. Или просто из вредности.
Как по закону коммуналка на человеке - покупатель не должен платить за долги предыдущего владельца, а по факту на квартире, так и тут, если поставили услугу в дом, пока по этому дому есть задолженность, коммунальщикам без разницы кто сейчас там управляет. Пусть ОСМД гасит долги ЖЭКа.
следуя Вашей логике - тогда ЖЕКу надо быть как можно более убыточным, чтобы если жильцы и надуюмают сделать ОСМД - то они понимали, что им надо будет оплачивать большие долги жека. Извините, но какой-то тупняк получается.
Погодите, мне кажется дискуссия свернула не туде. Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
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baraka
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