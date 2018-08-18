Додано: Сер 13 тра, 2020 19:58

xio13 написав: baraka написав: Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору. Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.



Цікаво, що на це скаже Мукола Цікаво, що на це скаже Мукола

Тут другая ситуация. Тут нет споживача, потому что нет права собственности.Формально человек, не оформивший ПС, не должен платить. Платить должны застройщик или другие жильцы, которые уже получили ПС. Кто из них, это уже второй вопрос, который требует исследования. Я не очень в этом разбираюсь. Ответ может различаться в зависимости от того, какая схема привлечения денег. В ФФБ, например, имущественные права закреплены за инвестором. При обмене акций на право собственности может быть другая ситуация. Там владельцем может быть и застройщик.Застройщики себя страхуют от такой ситуации. Кто не подумал об этом, попадает на деньги. Точней другие жильцы попадают, потому что ЖЭК не пойдет судиться с застройщиком, а втихаря разбросает эти убытки на тех, кто получил ПС раньше.