Так и происходит, судя по тому, что я читал в интернете.
Может в некотором идеальном мире или в советской вторичке.
В Эврике люди живут 1,5 года, но все платят в ЖЭК. Никаких прямых договоров. Электрика по 1,68 без льготных 100 кВт, например.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:18
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Так и происходит, судя по тому, что я читал в интернете.
Может в некотором идеальном мире или в советской вторичке.
В Эврике люди живут 1,5 года, но все платят в ЖЭК. Никаких прямых договоров. Электрика по 1,68 без льготных 100 кВт, например.
Додано: Сер 13 тра, 2020 20:37
Ничего не лежит,именно то, что 2х100 думаю эффективней,чем 200, потому что звук проходя через несколько слоев материалов с разной плотностью, рассеивается больше. Кроме того, перекрылись стыки, обычно небрежно заполненные кладочной смесью. И еще - примыкание к перекрытию сверху обычно слегка замазываются кладочной смесью - это надо очситить и задуть хорошо пеной. Это-же касается примыкания к колоннам.После того как я это сделал слышимость и ушла. Одна стенка осталась с соседями в 100 мм - это конечно как в том анекдоте - "я тебя вижу!"
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