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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3863386438653866

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:18

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  baraka написав:следуя Вашей логике - тогда ЖЕКу надо быть как можно более убыточным, чтобы если жильцы и надуюмают сделать ОСМД - то они понимали, что им надо будет оплачивать большие долги жека. Извините, но какой-то тупняк получается.

Так и происходит, судя по тому, что я читал в интернете.
  baraka написав:Погодите, мне кажется дискуссия свернула не туде. Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)

Может в некотором идеальном мире или в советской вторичке.
В Эврике люди живут 1,5 года, но все платят в ЖЭК. Никаких прямых договоров. Электрика по 1,68 без льготных 100 кВт, например.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 20:37

  Hotab написав:
  rjkz написав:Или же толщина перегородок должна быть не менее 20 мм.
По крайней мере, в достроенном недострое новый застройщик местами увеличил толщину перегородок еще одним слоем 10мм (2х10мм) и это таки дало результат.

В моем новострое 200м газобетон межквартирный.
Слышимость сильная.Особенно ударный шум. Такие простенки просто гудят.
Поклейка на стены всяких минват и прочие бюджетные непрофессиональные решения частично помогают заглушить речь. Любые стуки, самые слабые - вовсе нет. Нужны другие дорогие решения. Возможно у вас между 2×100 мм что-то ещё лежит, и блоки не касаются друг друга, и это лучше,чем 200 мм сплошная.


Ничего не лежит,именно то, что 2х100 думаю эффективней,чем 200, потому что звук проходя через несколько слоев материалов с разной плотностью, рассеивается больше. Кроме того, перекрылись стыки, обычно небрежно заполненные кладочной смесью. И еще - примыкание к перекрытию сверху обычно слегка замазываются кладочной смесью - это надо очситить и задуть хорошо пеной. Это-же касается примыкания к колоннам.После того как я это сделал слышимость и ушла. Одна стенка осталась с соседями в 100 мм - это конечно как в том анекдоте - "я тебя вижу!"
rjkz
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  #<1 ... 3863386438653866
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