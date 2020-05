Додано: Сер 13 тра, 2020 21:15

baraka написав: Vlad442 написав: ЖЭК задолжает Киевэнерго потому что у него нет денег, потому что не все рассчитались. Или просто из вредности.

Как по закону коммуналка на человеке - покупатель не должен платить за долги предыдущего владельца, а по факту на квартире, так и тут, если поставили услугу в дом, пока по этому дому есть задолженность, коммунальщикам без разницы кто сейчас там управляет. Пусть ОСМД гасит долги ЖЭКа. ЖЭК задолжает Киевэнерго потому что у него нет денег, потому что не все рассчитались. Или просто из вредности.Как по закону коммуналка на человеке - покупатель не должен платить за долги предыдущего владельца, а по факту на квартире, так и тут, если поставили услугу в дом, пока по этому дому есть задолженность, коммунальщикам без разницы кто сейчас там управляет. Пусть ОСМД гасит долги ЖЭКа.



следуя Вашей логике - тогда ЖЕКу надо быть как можно более убыточным, чтобы если жильцы и надуюмают сделать ОСМД - то они понимали, что им надо будет оплачивать большие долги жека. Извините, но какой-то тупняк получается.



Погодите, мне кажется дискуссия свернула не туде. Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК) следуя Вашей логике - тогда ЖЕКу надо быть как можно более убыточным, чтобы если жильцы и надуюмают сделать ОСМД - то они понимали, что им надо будет оплачивать большие долги жека. Извините, но какой-то тупняк получается.Погодите, мне кажется дискуссия свернула не туде. Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)

года через 2-3, і то не всігда,

забудовник може забути поставити підстанцію і, вуаля, платим по комерційному тарифу + накрутка УК года через 2-3, і то не всігда,забудовник може забути поставити підстанцію і, вуаля, платим по комерційному тарифу + накрутка УК

