rjkz написав:

Макс, я немного поспорю.Дело в том, что еще будучи ребенком, часто бывал на Воздвиженке. Друг моего отца был художником и у него там была мастерская. Это миф. Воздвиженка была скопищем холобуд. Правда исторических. Я передать не могу через какие боллота по деревянным мосткам надо было пройти, чтобы попасть в его мастерскую. Вонь, грязь...Это было в начале 80-х. А до переворота 1917 года (и позже) там жила беднота и гопотня киевская. Это был очень криминализированный и бедный район. Фавеллы Рио отдыхают.Сейчас из Подола пытаются сделать то, чем он никогда не был. Ну никак он не был аристократическим районом. Даже не был купеческим. Совсем немного и не столько купцы, в смысле деловые люди, сколько торговцы. Это был район...для отбросов общества. Но это был Киев! А вот Татарка была пригородом, правда престижным, особенно та часть, которая идет вдоль 18 троллейбуса до Подольского спуска. Там трамвай ходил до 20-х годов, потом шпалы спалили в печках.Поэтому, если ты хочешь дух Воздвиженки, то он будет не очень аппетитный.