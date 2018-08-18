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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:18
baraka написав:
следуя Вашей логике - тогда ЖЕКу надо быть как можно более убыточным, чтобы если жильцы и надуюмают сделать ОСМД - то они понимали, что им надо будет оплачивать большие долги жека. Извините, но какой-то тупняк получается.
Так и происходит, судя по тому, что я читал в интернете.
baraka написав:
Погодите, мне кажется дискуссия свернула не туде. Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
Может в некотором идеальном мире или в советской вторичке.
В Эврике люди живут 1,5 года, но все платят в ЖЭК. Никаких прямых договоров. Электрика по 1,68 без льготных 100 кВт, например.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:37
Hotab написав: rjkz написав:
Или же толщина перегородок должна быть не менее 20 мм.
По крайней мере, в достроенном недострое новый застройщик местами увеличил толщину перегородок еще одним слоем 10мм (2х10мм) и это таки дало результат.
В моем новострое 200м газобетон межквартирный.
Слышимость сильная.Особенно ударный шум. Такие простенки просто гудят.
Поклейка на стены всяких минват и прочие бюджетные непрофессиональные решения частично помогают заглушить речь. Любые стуки, самые слабые - вовсе нет. Нужны другие дорогие решения. Возможно у вас между 2×100 мм что-то ещё лежит, и блоки не касаются друг друга, и это лучше,чем 200 мм сплошная.
Ничего не лежит,именно то, что 2х100 думаю эффективней,чем 200, потому что звук проходя через несколько слоев материалов с разной плотностью, рассеивается больше. Кроме того, перекрылись стыки, обычно небрежно заполненные кладочной смесью. И еще - примыкание к перекрытию сверху обычно слегка замазываются кладочной смесью - это надо очситить и задуть хорошо пеной. Это-же касается примыкания к колоннам.После того как я это сделал слышимость и ушла. Одна стенка осталась с соседями в 100 мм - это конечно как в том анекдоте - "я тебя вижу!"
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:54
baraka написав:
Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?
владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:57
airmax78 написав: rjkz написав:
Макс, я немного поспорю.
Дело в том, что еще будучи ребенком, часто бывал на Воздвиженке. Друг моего отца был художником и у него там была мастерская. Это миф. Воздвиженка была скопищем холобуд. Правда исторических. Я передать не могу через какие боллота по деревянным мосткам надо было пройти, чтобы попасть в его мастерскую. Вонь, грязь...Это было в начале 80-х. А до переворота 1917 года (и позже) там жила беднота и гопотня киевская. Это был очень криминализированный и бедный район. Фавеллы Рио отдыхают.
Сейчас из Подола пытаются сделать то, чем он никогда не был. Ну никак он не был аристократическим районом. Даже не был купеческим. Совсем немного и не столько купцы, в смысле деловые люди, сколько торговцы. Это был район...для отбросов общества. Но это был Киев! А вот Татарка была пригородом, правда престижным, особенно та часть, которая идет вдоль 18 троллейбуса до Подольского спуска. Там трамвай ходил до 20-х годов, потом шпалы спалили в печках.
Поэтому, если ты хочешь дух Воздвиженки, то он будет не очень аппетитный.
Много где раньше помойка была. Но это не отменяет того, что сегодня там приятно находиться. Все, конечно, в сравнении познается, и, вероятно, внутри ФТ находиться намного лучше, но если сравнивать Воздвиженку с прилегающим Подолом, то Воздвиженка это оазис. И выходя из ФТ ты попадаешь на ул. Салютную или в поле, а выходя из Воздвиженки ты попадаешь на Андреевский спуск и ул. Десятинную или на Пейзажную аллею. Качество там видно невооруженным глазом. В этом плане Укрбудовские творения, кстати, чуть лучше, чем то что построили Горбаль с Ярославским.
Там понты, безвкусица и то о чем чувак на видео говорит видны невооруженным глазом. А проблемы с конструктивом и ошибки с фундаментами - это в глаза не бросается. То что стены трещат на любителей "эстетики" не влияет.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 20:59
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:02
vitaliian написав: rjkz написав:
1. Гипс в ванной - ошибка.
обоснуйте)
влажности этот гипсовый кирпич не боится, я бросал его в воду потом высушивал он даже цвета не менял. И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах. Куда более сильная влажность на кухне где кипит чайник, варятся 1е блюда, моется посуда. Потолок на кухне из гипсокартона с 1 дня, и до сих пор выглядит как новый, а вот мебельное дсп потихоньку чернеет и набухет, что действительно моя ошибка, мебель на кухню надо делать из натурального дерева или влагостойкой фанеры. Дсп только на гробы годится.
Если гипс без полимерных добавок, то со временем он разрушится, при замокании гипс теряет прочность и после высыхания не восстанавливается.
В других странах в мокрых зонах применяют "гипсокартон" без содержания гипса - на цементной основе. Также в санузлах нельзя применять сухие гипсосодержащие смеси.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:04
hume написав: vitaliian написав:
влажности этот гипсовый кирпич не боится, я бросал его в воду потом высушивал он даже цвета не менял. И откуда в ванной влажность, от того что 2 раза в день помоют руки и примут душ? Тогда там был бы конденсат на стенах. Куда более сильная влажность на кухне где кипит чайник, варятся 1е блюда, моется посуда. Потолок на кухне из гипсокартона с 1 дня, и до сих пор выглядит как новый, а вот мебельное дсп потихоньку чернеет и набухет, что действительно моя ошибка, мебель на кухню надо делать из натурального дерева или влагостойкой фанеры. Дсп только на гробы годится.
Очень странно ведёт себя гипсовый кирпич в воде, впервые такое слышу. Может он бетонный?
Нормального производителя дсп вряд ли когда расклеится. По крайней мере есть примеры эксплуатации кухнь с основой из дсп от 5 до 20 лет. Нигде ничего не расклеилось.
Влагостойкая ДСП на срезе - зеленая.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:14
xio13 написав: baraka написав:
Споживач не звільняється від оплати житлово-комунальних послуг, отриманих ним до укладення відповідного договору.
Цікаво, що на це скаже Мукола
Я скажу то же самое, в первоначальном варианте весь спор возник по вопросу, должен ли платить ПОКУПАТЕЛЬ за обслуживание ЖЕКа ДО получения права собственности на квартиру.
Я говорю, что НЕ должен, если это прямо не прописано в договоре с застройщиком или фондом строительства. Т.к. до вступления в право собственности у покупателя НЕТ юридических прав на эту квартиру и часть дома, соответственно и нет обязанностей платить карманному жеку за услуги ,т.к. ДО оформления права собственности за услуги платит ПРЕДЫДУЩИЙ собвственник т.е. застройщик или фонд строительства.
Оплатить услуги кто-то должен, и это собственник, просто после перехода права собственности плательщик меняется, а тот финт что хитрозадые хотят полностью переложить это на покупателя... должно уходить в прошлое.
Не смешивайте теплое с мягким.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 13 тра, 2020 21:16, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:15
baraka написав: Vlad442 написав:
ЖЭК задолжает Киевэнерго потому что у него нет денег, потому что не все рассчитались. Или просто из вредности.
Как по закону коммуналка на человеке - покупатель не должен платить за долги предыдущего владельца, а по факту на квартире, так и тут, если поставили услугу в дом, пока по этому дому есть задолженность, коммунальщикам без разницы кто сейчас там управляет. Пусть ОСМД гасит долги ЖЭКа.
следуя Вашей логике - тогда ЖЕКу надо быть как можно более убыточным, чтобы если жильцы и надуюмают сделать ОСМД - то они понимали, что им надо будет оплачивать большие долги жека. Извините, но какой-то тупняк получается.
Погодите, мне кажется дискуссия свернула не туде. Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
года через 2-3, і то не всігда,
забудовник може забути поставити підстанцію і, вуаля, платим по комерційному тарифу + накрутка УК
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:19
Vlad442 написав:
Не хотите идти навстречу застройщику? Хорошо, застройщик не пойдет навстречу вам. Пока 100% жильцов не вступят в право собственности и не подпишут договор с ЖЭКом или не создадут ОСМД, никакие коммунальные услуги предоставляться не будут - ставьте генераторы, носите воду ведрами, а канализация будет сливаться в подвал. На зиму закупайте буржуйки и убирайте все сами. Охрана будет в дом пускать только по пропускам собственников и больше никого. Собственники будут платить по 1000 гривен в месяц на содержание этой охраны. Пока под этим не подпишутся, никто им документы для оформления не выдаст.
Нравится такая перспектива?
Ню-ню, и это будет трактоваться как мошенничество и "перешкоджання в користуванні власністю", а если кто-то еще травмируется, то тут уже уголовка пойдет в ход... так застройщик может делать ТОЛЬКО со своей собственностью, но никак не с теми кто уже является собственником в этом доме.
Поймите один главный момент, дом это совместная собственность владельцев квартир, и ВСЕ владельцы должны оплачивать услуги, и кт оявляется оплачивающей стороной физлицо или застройщик все-равно, просто хитрые застройщики пытаются сразу все свалить на НЕ собственников с момента ввода в эксплуатацию, вот это есть хитрозадость и перекладывание всех платежей на остальных.
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 13 тра, 2020 21:22, всього редагувалось 1 раз.
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