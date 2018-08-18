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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:20
rjkz написав:
Влагостойкая ДСП на срезе - зеленая.
и что?
у меня 4 кухни из обычного хорошего ДСП, 11 лет, 10 лет, 7 лет, 5 лет, полет нормальный...
в 2х сменил столешницы из за естественного износа, все
все резались в Вияре
если тупо не заливать то влагостойкая в кухне это оверпрайс
ну и конечно самая дешевая ДСП это зло
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:29
hume написав: xio13 написав:
Воздвыженка по виду лучший район в Киеве. Не знаю как там с коммуникациями но дома очень крутые. Район супер.
Не сравнить с современным мусором.
Может тупым колхозникам не нравится, но на то они и колхозники.
Там закос под старину с пенопластвыми барельефами, пенопластвыми розово-синими фасадами и нагромождением всех архитектурных изысков 19 века (чтоб па бАгАтому), и всё это в современном жк.
Тупым колхозникам не нравится.
У "тупых колхозников" слишком утонченный вкус.
Может цыгнским баронам это нравится?
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rjkz
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:30
Прохожий написав: rjkz написав:
Влагостойкая ДСП на срезе - зеленая.
и что?
у меня 4 кухни из обычного хорошего ДСП, 11 лет, 10 лет, 7 лет, 5 лет, полет нормальный...
в 2х сменил столешницы из за естественного износа, все
все резались в Вияре
если тупо не заливать то влагостойкая в кухне это оверпрайс
ну и конечно самая дешевая ДСП это зло
+ хорошее кромкование всех срезов. В особо проблемных местах обрабатывать бесцветным герметиком.
И, кстати лайф хак по неубиваемым столешницам на кухонный стол, неплохо служат обычные качественные столешницы с кромкованием, на заказ делают любой формы + опоры, получается недорого и вандалоустойчиво.
Деревянные, ламинированные и т.д. нервно курят в сторонке по неубиваемости и юзабельности.
Долго не мог найти стол с подобными характеристиками, пока один из отличных мастеров по дереву не подсказал такой вариант, после длительного разговора по кухонному столу и обсуждения достоинств и недостатков столов из разных материалов..
Востаннє редагувалось _Mykola_
в Сер 13 тра, 2020 21:36, всього редагувалось 1 раз.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:36
_Mykola_ написав:
Ню-ню, и это будет трактоваться как мошенничество и "перешкоджання в користуванні власністю", а если кто-то еще травмируется, то тут уже уголовка пойдет в ход... так застройщик может делать ТОЛЬКО со своей собственностью, но никак не с теми кто уже является собственником в этом доме.
Вы купили машину, а она не едет - мошенничество со стороны автосалона, в суд, в полицию, а автосалон отвечает "мы продали рабочую машину, а бензин, извините, за свои". Нет оплаты за свет-воду, нет света-воды. Поставщиков не заботит кто кому должен.
_Mykola_ написав:
Поймите один главный момент, дом это совместная собственность владельцев квартир, и ВСЕ владельцы должны оплачивать услуги, и кт оявляется оплачивающей стороной физлицо или застройщик все-равно, просто хитрые застройщики пытаются сразу все свалить на НЕ собственников с момента ввода в эксплуатацию, вот это есть хитрозадость и перекладывание всех платежей на остальных.
Не факт, что застройщик является владельцем квартир и что он должен оплачивать какие-то услуги. В случае ФФБ застройщик это подрядчик, который построил за деньги инвесторов, которые они вносили в специальный фонд. Дальше два варианта. Человек, даже без оформления ПС, является владельцем имущественных прав. Нужно выяснить, обязывает ли это валадение содержать собственность. Либо без ПС это разновидность мопов, подвалов за которые должны платить те, кто оформил ПС.
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Vlad442
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:38
Vlad442 написав:
Не факт, что застройщик является владельцем квартир и что он должен оплачивать какие-то услуги. В случае ФФБ застройщик это подрядчик, который построил за деньги инвесторов, которые они вносили в специальный фонд. Дальше два варианта. Человек, даже без оформления ПС, является владельцем имущественных прав. Нужно выяснить, обязывает ли это валадение содержать собственность. Либо без ПС это разновидность мопов, подвалов за которые должны платить те, кто оформил ПС.
Конечный владелец ВСЕГДА есть, вот он то и должен платить за обслуживание своей собственности, когда он меняется, обязанность платить за обслуживание переходит к новому. Точка!
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_Mykola_
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:45
_Mykola_ написав:
Точка!
Кто владелец квадратных метров в квартире, проинвестированной по ФФБ, на которую еще не оформили право собственности, если дом уже сдан?
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Vlad442
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:48
_Mykola_ написав: Vlad442 написав:
Не факт, что застройщик является владельцем квартир и что он должен оплачивать какие-то услуги. В случае ФФБ застройщик это подрядчик, который построил за деньги инвесторов, которые они вносили в специальный фонд. Дальше два варианта. Человек, даже без оформления ПС, является владельцем имущественных прав. Нужно выяснить, обязывает ли это валадение содержать собственность. Либо без ПС это разновидность мопов, подвалов за которые должны платить те, кто оформил ПС.
Конечный владелец ВСЕГДА есть, вот он то и должен платить за обслуживание своей собственности, когда он меняется, обязанность платить за обслуживание переходит к новому. Точка!
может уже пора завязывать этот холивар?
не?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:49
Faceless написав: rjkz написав: Santehnik написав:
За такою логікою треба і ФГВО закривати і скасовувати оце все регулювання банківського сектору, з його стрес-тестами, вимогами до капіталу, тощо. В якій країні живемо, нащо оце все оплачувати?
Але як бачимо в банківській сфері за останні роки змогли навести лад і люди що вкладать туди кошти доволі захищені (окрім питання курсових ризиків), тому насправді немає нічого неможливого в тому щоб навести лад і в забудовах, але в цьому не всі зацікавлені, тому маємо те що маємо )
Не совсем так, хотя посыл правильный.
ФГВФЛ - это фонд, наполняемый самими-же банками. С какого перепуга НБУ начал печатать пустые бумажки, чтобы вернуть вкладчикам овнобанков - ума не приложу.
В идеале ситуация должна была выглядеть следующим образом - когда банки начали лопатсья. ФГВФЛ должен был возвращать средства до момента исчерпания своих средств. Затем выплаты должны были резко замедлиться и выполняться ТОЛЬКО по мере наполнения с оставшихся банков (если я правильно проинформирован, именно участники банковского рынка наполняют фонд, а не НБУ при помощи печатного станка). И никакого рефинанса. А еще лучше, долю пропылесосеных банков распределить на оставшиеся.Я думаю, что если-бы ситуация была именно таким образом поставлена, то у кого-то и не возникло может желания пропылесосить свой банк. Ибо в какой-то момент банкиры-бы вспомнили свои методы 90-х и начали решать вопросы "папанятиям" с особо хитрожелтыми "коллегами".
Не НБУ наполняет фонд, конечно.
Но в случае нехватки средств Фонд может взять кредит. И кабмин или кто там его прокредитовал в свое время, что до сих пор должен.
Идея, что Фонд должен гасить только из своих резервов здравая, но для этого нужен продолжительный период накопления средств, нго не было. Можно, конечно, было бы сказать, что раз средства закончились - ждите, пока появятся, и выплаты бы растянули на десятки лет. Но, во-первых, закон такой ход не предусматривает, и именно для таких случаев Фонд может одолжить. Во-вторых, с таким подходом непонятен смысл Фонда вообще, если выплат все равно не будет в обозримом будущем, да и соблазн вообще на него забить, мол нет денег, ждите, лет через сто может до вас очередь дойдёт
Ну и как-бы что получилось - налицо.
Теперь таже история будет с ФФС? Давайте-ка скидываться теперь для строителей-пылесосов.
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:50
Vlad442 написав: _Mykola_ написав:
Точка!
Кто владелец квадратных метров в квартире, проинвестированной по ФФБ, на которую еще не оформили право собственности, если дом уже сдан?
ну реально, завязывайте
Мыкола всегда прав
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: Сер 13 тра, 2020 21:51
rjkz
вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения???
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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