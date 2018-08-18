Хорошо. Поговорим о ДСП. Даже во влажных местах не видел разбухшего ДСП. Видел отвалившуюся торцовку.
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Сер 13 тра, 2020 21:55
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:00
До речі, що там з "дорожаєм" на КржН???
Десь пропали всі дорожальщики....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:03
Интересно получилось по поводу каждого поста)
Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы. В отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:06
Юридически собственник застройщик.
Право собственности переходит на инвестора в момент оформления его как владельца. Другое дело, что в договоре могут быть предусмотрены различные моменты по оплате разных платежей за счет инвестора - это договорные отношения, если они не противоречат законодательству
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:10
серьезно? может, кооп дешевле кондо а кондо дешевле detached house, не?
а что лучшая инвестиция, акции эппл или акции квалком, или кондо на манхеттене, или дом в тулсе, оклахома?
It takes little for me to say
I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Додано: Сер 13 тра, 2020 22:11
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Оператору системи розподілу монопесуально хто кому Рабінович, а хто кому козел.
У точці розподілу є споживач під назвою ЖЕК.
А у споживача борг. А борг тому що Барака не платить.
Ви хочете в точці замінити споживача ЖЕК на споживача ОСББ.
Ви ж не хочете заплатити за стандартне приєднання осбб до мереж по 1+ кгрн за кіловат? По тепловій енергії все ще крутіше.
Зи. Як не дивно осбб також потрібна електроенергія - на роботу насосів, освітлення, приборів, ліфта, і т.д.
Правила роздрібного ринку е/е
Комерційний облік і ще ... туча нпа
Всім процвітання!
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