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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3865386638673868

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 21:55

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Прохожий написав:ну реально, завязывайте
Мыкола всегда прав

Хорошо. Поговорим о ДСП. Даже во влажных местах не видел разбухшего ДСП. Видел отвалившуюся торцовку.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:00

До речі, що там з "дорожаєм" на КржН???
Десь пропали всі дорожальщики....
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:03

  Прохожий написав:rjkz
вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения??? :evil:

Интересно получилось по поводу каждого поста)
Зображення
Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы (заодно выясним количество вильнолюдей на ветке) в отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 13 тра, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:06

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Точка!

Кто владелец квадратных метров в квартире, проинвестированной по ФФБ, на которую еще [b]не оформили право собственности[/b], если дом уже сдан?

Юридически собственник застройщик.
Право собственности переходит на инвестора в момент оформления его как владельца. Другое дело, что в договоре могут быть предусмотрены различные моменты по оплате разных платежей за счет инвестора - это договорные отношения, если они не противоречат законодательству
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:10

  flyman написав:
  adeges написав:
  Первый написав:Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.


осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого)

чомусь в США прийнято що дім краща інвестиція, чим кондо.
Американці, вони тупі (с)


серьезно? может, кооп дешевле кондо а кондо дешевле detached house, не?

а что лучшая инвестиция, акции эппл или акции квалком, или кондо на манхеттене, или дом в тулсе, оклахома?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Первый написав:
Путь осилит идущий:-)
У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає :shock:


о, интересно, а чего так ?

допустим в жеке были козлы и насчитали жителям что-то сверху по электрике. Жители обиделись, сделали своё ООО (ой, ОСМД) и пошли в Киевэнерго. И их в Киевэнерго завернут ? С чего бы вдруг ? Им же денюжку ОСМД несёт ? Да и как Киевэнерго узнает что у жителей типа долг ?


Оператору системи розподілу монопесуально хто кому Рабінович, а хто кому козел.

У точці приєднання є споживач під назвою ЖЕК.

А у споживача борг. А борг тому що Барака не платить.

Ви хочете в точці замінити споживача ЖЕК на споживача ОСББ.
Ви ж не хочете заплатити за стандартне приєднання осбб до мереж по 1+ кгрн за кіловат?
По тепловій енергії все ще крутіше.

Зи. Як не дивно осбб також потрібна електроенергія - на роботу насосів, освітлення, приборів, ліфта, і т.д.

Правила роздрібного ринку е/е
Комерційний облік і ще ... туча нпа
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:36

  Natt написав:
  Прохожий написав:rjkz
вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения??? :evil:

Интересно получилось по поводу каждого поста)
Зображення
Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы (заодно выясним количество вильнолюдей на ветке) в отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.

чё сказать хотели то?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:39

  Прохожий написав:
  baraka написав:Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)

эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?

владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК


да, про освещение мопов забыл
да, ессно, при наличии ПС.
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То я просто скопіюю питання:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье? :mrgreen:

Початок вже цюго літа?
Не перемикаємось!©®™ :wink: :lol:
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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