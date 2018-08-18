Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:rjkz вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения???
Интересно получилось по поводу каждого поста) Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы (заодно выясним количество вильнолюдей на ветке) в отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 13 тра, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Кто владелец квадратных метров в квартире, проинвестированной по ФФБ, на которую еще [b]не оформили право собственности[/b], если дом уже сдан?
Юридически собственник застройщик. Право собственности переходит на инвестора в момент оформления его как владельца. Другое дело, что в договоре могут быть предусмотрены различные моменты по оплате разных платежей за счет инвестора - это договорные отношения, если они не противоречат законодательству
Первый написав: Путь осилит идущий:-) У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає
о, интересно, а чего так ?
допустим в жеке были козлы и насчитали жителям что-то сверху по электрике. Жители обиделись, сделали своё ООО (ой, ОСМД) и пошли в Киевэнерго. И их в Киевэнерго завернут ? С чего бы вдруг ? Им же денюжку ОСМД несёт ? Да и как Киевэнерго узнает что у жителей типа долг ?
Оператору системи розподілу монопесуально хто кому Рабінович, а хто кому козел.
У точці приєднання є споживач під назвою ЖЕК.
А у споживача борг. А борг тому що Барака не платить.
Ви хочете в точці замінити споживача ЖЕК на споживача ОСББ. Ви ж не хочете заплатити за стандартне приєднання осбб до мереж по 1+ кгрн за кіловат? По тепловій енергії все ще крутіше.
Зи. Як не дивно осбб також потрібна електроенергія - на роботу насосів, освітлення, приборів, ліфта, і т.д.
Правила роздрібного ринку е/е Комерційний облік і ще ... туча нпа
Прохожий написав:rjkz вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения???
Интересно получилось по поводу каждого поста) Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы (заодно выясним количество вильнолюдей на ветке) в отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.
чё сказать хотели то?
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с) "Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Прохожий написав:rjkz вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения???
Интересно получилось по поводу каждого поста) Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы (заодно выясним количество вильнолюдей на ветке) в отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.