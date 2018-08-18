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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
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Додано: Чет 14 тра, 2020 00:35
Прохожий написав: baraka написав:
Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?
владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК
Необходимое, но не достаточное условие. Если у застройщика проблемы с землей, в связи с чем он не может выполнить ТУ КЭ, то хрен потребителям а не прямой договор. Обманутые инвесторы аркады прекрасно знают где их льготные первые 100 киловат и где их ночной тариф, несмотря на обещалки застройщика и наличие установленых и запрограмированых двухтарифных счетчиков.
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Diman
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Додано: Чет 14 тра, 2020 02:45
Прохожий написав:rjkz
вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения???
Да, а шо?
Правилами форума регламентирован другой порядок?
"Будь проще и к тебе потянутся люди" (с)
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rjkz
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Додано: Чет 14 тра, 2020 07:37
Прохожий написав: baraka написав:
Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?
владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК
почему? на любом этапе строительства вы как частное лицо можете оформить договор с Киевэнерго/водоканалом, им всё равно какое правовое отношение вы имеете к объекту, вы можете быть подрядчиком или субподрядчиком. Посмотрите как запитаны строительные вагончики, в лучшем случае у них есть договор аренды участка (не все же участки под застройку).
Я оформил договор с Киевэнерго/водоканалом и киевгазом до того как вселился (это было условие вселения) за обслуживание территории мы начали платить после ПС (которое нам выдали где то через год после вселения). Свет платили по промтарифу, прописаться было нельзя, юридически это был строительный объект. до ПС считалось что идёт завершение строительства, на уборку все скидывались в ручном режиме (те кто заселился). А создание осбб обязало платить всех живёшь/не живёшь твои проблемы. Те кто не живёт в основном не платят, так как считают что услугами осбб не пользуются - менталитет.
сейчас знаю создаётся жэк и за коммунуслуги до ПС вы платите ему, юридически можете не платить - факт что вы потребляли услуги надо будет доказать в суде, застройщик в ответ может сдавать объект всю жизнь. Так что лучше себя вести порядочно. По большому счёту без пс вы не имеете право находиться на объекте. Но застройщики идут навстречу - половина сданых новостроев ждут пс месяцы или годы. Знакомая так искала квартиру, новострой уже сдан и заселён, а по оформлению - переуступка.
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vitaliian
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