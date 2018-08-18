Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Прохожий написав:rjkz вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения???
Интересно получилось по поводу каждого поста) Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы (заодно выясним количество вильнолюдей на ветке) в отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 13 тра, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Кто владелец квадратных метров в квартире, проинвестированной по ФФБ, на которую еще [b]не оформили право собственности[/b], если дом уже сдан?
Юридически собственник застройщик. Право собственности переходит на инвестора в момент оформления его как владельца. Другое дело, что в договоре могут быть предусмотрены различные моменты по оплате разных платежей за счет инвестора - это договорные отношения, если они не противоречат законодательству
Первый написав: Путь осилит идущий:-) У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає
о, интересно, а чего так ?
допустим в жеке были козлы и насчитали жителям что-то сверху по электрике. Жители обиделись, сделали своё ООО (ой, ОСМД) и пошли в Киевэнерго. И их в Киевэнерго завернут ? С чего бы вдруг ? Им же денюжку ОСМД несёт ? Да и как Киевэнерго узнает что у жителей типа долг ?
Оператору системи розподілу монопесуально хто кому Рабінович, а хто кому козел.
У точці приєднання є споживач під назвою ЖЕК.
А у споживача борг. А борг тому що Барака не платить.
Ви хочете в точці замінити споживача ЖЕК на споживача ОСББ. Ви ж не хочете заплатити за стандартне приєднання осбб до мереж по 1+ кгрн за кіловат? По тепловій енергії все ще крутіше.
Зи. Як не дивно осбб також потрібна електроенергія - на роботу насосів, освітлення, приборів, ліфта, і т.д.
Правила роздрібного ринку е/е Комерційний облік і ще ... туча нпа
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 14 тра, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
baraka написав:Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?
владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК
Необходимое, но не достаточное условие. Если у застройщика проблемы с землей, в связи с чем он не может выполнить ТУ КЭ, то хрен потребителям а не прямой договор. Обманутые инвесторы аркады прекрасно знают где их льготные первые 100 киловат и где их ночной тариф, несмотря на обещалки застройщика и наличие установленых и запрограмированых двухтарифных счетчиков.
baraka написав:Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?
владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК
почему? на любом этапе строительства вы как частное лицо можете оформить договор с Киевэнерго/водоканалом, им всё равно какое правовое отношение вы имеете к объекту, вы можете быть подрядчиком или субподрядчиком. Посмотрите как запитаны строительные вагончики, в лучшем случае у них есть договор аренды участка (не все же участки под застройку).
Я оформил договор с Киевэнерго/водоканалом и киевгазом до того как вселился (это было условие вселения) за обслуживание территории мы начали платить после ПС (которое нам выдали где то через год после вселения). Свет платили по промтарифу, прописаться было нельзя, юридически это был строительный объект. до ПС считалось что идёт завершение строительства, на уборку все скидывались в ручном режиме (те кто заселился). А создание осбб обязало платить всех живёшь/не живёшь твои проблемы. Те кто не живёт в основном не платят, так как считают что услугами осбб не пользуются - менталитет.
сейчас знаю создаётся жэк и за коммунуслуги до ПС вы платите ему, юридически можете не платить - факт что вы потребляли услуги надо будет доказать в суде, застройщик в ответ может сдавать объект всю жизнь. Так что лучше себя вести порядочно. По большому счёту без пс вы не имеете право находиться на объекте. Но застройщики идут навстречу - половина сданых новостроев ждут пс месяцы или годы. Знакомая так искала квартиру, новострой уже сдан и заселён, а по оформлению - переуступка.