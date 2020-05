Додано: Сер 13 тра, 2020 22:10

flyman написав: adeges написав: Первый написав: Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.

осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого) осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого)

чомусь в США прийнято що дім краща інвестиція, чим кондо.

серьезно? может, кооп дешевле кондо а кондо дешевле detached house, не?



