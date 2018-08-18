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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3866386738683869>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:03

  Прохожий написав:rjkz
вы читаете ветку через день и отвечаете на каждый пост по мере прочтения??? :evil:

Интересно получилось по поводу каждого поста)
Зображення
Прохожий, не берите, пожалуйста, на себя роль модератора - поднимаются вполне околонедвижимые темы (заодно выясним количество вильнолюдей на ветке) в отличие от темы о ДСП, которую Вы поддержали. Тем не менее, и о ДСП почитать интересно: чужой опыт - хороший учитель.
Востаннє редагувалось Natt в Сер 13 тра, 2020 22:13, всього редагувалось 1 раз.
Natt
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:06

  Vlad442 написав:
  _Mykola_ написав:Точка!

Кто владелец квадратных метров в квартире, проинвестированной по ФФБ, на которую еще [b]не оформили право собственности[/b], если дом уже сдан?

Юридически собственник застройщик.
Право собственности переходит на инвестора в момент оформления его как владельца. Другое дело, что в договоре могут быть предусмотрены различные моменты по оплате разных платежей за счет инвестора - это договорные отношения, если они не противоречат законодательству
TUR
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:10

  flyman написав:
  adeges написав:
  Первый написав:Будинок це величезний неліквід і гарантоване попадос на бабло. Це не погано і не добре, це просто необхідно розуміти і сприймати як є.


осознание правдивости этого приходит с опытом (как и осознание многого другого)

чомусь в США прийнято що дім краща інвестиція, чим кондо.
Американці, вони тупі (с)


серьезно? может, кооп дешевле кондо а кондо дешевле detached house, не?

а что лучшая инвестиция, акции эппл или акции квалком, или кондо на манхеттене, или дом в тулсе, оклахома?
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

baraka написав:
  Первый написав:
Путь осилит идущий:-)
У Вас все вийде, але є ньюанси. Наприклад без погашення жеком боргів, осбб договір на електрику не отримає :shock:


о, интересно, а чего так ?

допустим в жеке были козлы и насчитали жителям что-то сверху по электрике. Жители обиделись, сделали своё ООО (ой, ОСМД) и пошли в Киевэнерго. И их в Киевэнерго завернут ? С чего бы вдруг ? Им же денюжку ОСМД несёт ? Да и как Киевэнерго узнает что у жителей типа долг ?


Оператору системи розподілу монопесуально хто кому Рабінович, а хто кому козел.

У точці приєднання є споживач під назвою ЖЕК.

А у споживача борг. А борг тому що Барака не платить.

Ви хочете в точці замінити споживача ЖЕК на споживача ОСББ.
Ви ж не хочете заплатити за стандартне приєднання осбб до мереж по 1+ кгрн за кіловат?
По тепловій енергії все ще крутіше.

Зи. Як не дивно осбб також потрібна електроенергія - на роботу насосів, освітлення, приборів, ліфта, і т.д.

Правила роздрібного ринку е/е
Комерційний облік і ще ... туча нпа
Всім процвітання!
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 22:39

  Прохожий написав:
  baraka написав:Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)

эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?

владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК


да, про освещение мопов забыл
да, ессно, при наличии ПС.
baraka
 
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Повідомлення Додано: Сер 13 тра, 2020 23:05

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

То я просто скопіюю питання:

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье? :mrgreen:

Початок вже цього літа?
Не перемикаємось!©®™ :wink: :lol:
Востаннє редагувалось Долярчик в Чет 14 тра, 2020 08:43, всього редагувалось 1 раз.
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 00:35

  Прохожий написав:
  baraka написав:Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)

эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?

владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК
Необходимое, но не достаточное условие. Если у застройщика проблемы с землей, в связи с чем он не может выполнить ТУ КЭ, то хрен потребителям а не прямой договор. Обманутые инвесторы аркады прекрасно знают где их льготные первые 100 киловат и где их ночной тариф, несмотря на обещалки застройщика и наличие установленых и запрограмированых двухтарифных счетчиков.
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 07:37

  Прохожий написав:
  baraka написав:Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)

эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?

владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК

почему? на любом этапе строительства вы как частное лицо можете оформить договор с Киевэнерго/водоканалом, им всё равно какое правовое отношение вы имеете к объекту, вы можете быть подрядчиком или субподрядчиком. Посмотрите как запитаны строительные вагончики, в лучшем случае у них есть договор аренды участка (не все же участки под застройку).

Я оформил договор с Киевэнерго/водоканалом и киевгазом до того как вселился (это было условие вселения) за обслуживание территории мы начали платить после ПС (которое нам выдали где то через год после вселения). Свет платили по промтарифу, прописаться было нельзя, юридически это был строительный объект. до ПС считалось что идёт завершение строительства, на уборку все скидывались в ручном режиме (те кто заселился). А создание осбб обязало платить всех живёшь/не живёшь твои проблемы. Те кто не живёт в основном не платят, так как считают что услугами осбб не пользуются - менталитет.

сейчас знаю создаётся жэк и за коммунуслуги до ПС вы платите ему, юридически можете не платить - факт что вы потребляли услуги надо будет доказать в суде, застройщик в ответ может сдавать объект всю жизнь. Так что лучше себя вести порядочно. По большому счёту без пс вы не имеете право находиться на объекте. Но застройщики идут навстречу - половина сданых новостроев ждут пс месяцы или годы. Знакомая так искала квартиру, новострой уже сдан и заселён, а по оформлению - переуступка.
vitaliian
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:41

Що з "дорожаєм" КРЖН?
Є приклади????
Куди пропали київські трактористи, електрики і парковщики, які раніше "купляли квартири стояками"??? Врешті-решт, де рокетчиця Натаха-Трайбека і де її рокета?
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 09:50

  Frant написав:Врешті-решт, де рокетчиця Натаха-Трайбека?


Може в центрі зайнятості? Оформлює допомогу по безробіттю? Так би мовити бізнес дав тріщину.
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