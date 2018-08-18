vitaliian написав:

почему? на любом этапе строительства вы как частное лицо можете оформить договор с Киевэнерго/водоканалом, им всё равно какое правовое отношение вы имеете к объекту, вы можете быть подрядчиком или субподрядчиком. Посмотрите как запитаны строительные вагончики, в лучшем случае у них есть договор аренды участка (не все же участки под застройку).Я оформил договор с Киевэнерго/водоканалом и киевгазом до того как вселился (это было условие вселения) за обслуживание территории мы начали платить после ПС (которое нам выдали где то через год после вселения). Свет платили по промтарифу, прописаться было нельзя, юридически это был строительный объект. до ПС считалось что идёт завершение строительства, на уборку все скидывались в ручном режиме (те кто заселился). А создание осбб обязало платить всех живёшь/не живёшь твои проблемы. Те кто не живёт в основном не платят, так как считают что услугами осбб не пользуются - менталитет.сейчас знаю создаётся жэк и за коммунуслуги до ПС вы платите ему, юридически можете не платить - факт что вы потребляли услуги надо будет доказать в суде, застройщик в ответ может сдавать объект всю жизнь. Так что лучше себя вести порядочно. По большому счёту без пс вы не имеете право находиться на объекте. Но застройщики идут навстречу - половина сданых новостроев ждут пс месяцы или годы. Знакомая так искала квартиру, новострой уже сдан и заселён, а по оформлению - переуступка.