Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
vitaliian написав:почему? на любом этапе строительства вы как частное лицо можете оформить договор с Киевэнерго/водоканалом, им всё равно какое правовое отношение вы имеете к объекту, вы можете быть подрядчиком или субподрядчиком. Посмотрите как запитаны строительные вагончики, в лучшем случае у них есть договор аренды участка (не все же участки под застройку).
Я оформил договор с Киевэнерго/водоканалом и киевгазом до того как вселился (это было условие вселения) за обслуживание территории мы начали платить после ПС (которое нам выдали где то через год после вселения). Свет платили по промтарифу, прописаться было нельзя, юридически это был строительный объект. до ПС считалось что идёт завершение строительства, на уборку все скидывались в ручном режиме (те кто заселился). А создание осбб обязало платить всех живёшь/не живёшь твои проблемы. Те кто не живёт в основном не платят, так как считают что услугами осбб не пользуются - менталитет.
сейчас знаю создаётся жэк и за коммунуслуги до ПС вы платите ему, юридически можете не платить - факт что вы потребляли услуги надо будет доказать в суде, застройщик в ответ может сдавать объект всю жизнь. Так что лучше себя вести порядочно. По большому счёту без пс вы не имеете право находиться на объекте. Но застройщики идут навстречу - половина сданых новостроев ждут пс месяцы или годы. Знакомая так искала квартиру, новострой уже сдан и заселён, а по оформлению - переуступка.
В многоквартирном доме, прямой договор с Киевводоканалом/Киевэнерго не сможете заключить без выполненных ТУ в доме, Вас пошлют... к застройщику/ЖЕКу, который заключает временный договор на поставку, и все.
Vlad442 написав:.. Хорошо. Поговорим о ДСП. Даже во влажных местах не видел разбухшего ДСП. Видел отвалившуюся торцовку.
а че о нем говорить, о том ДСП (если речь о жилой мебели, правильнее ЛДСП)? Оно гигроскопично и разбухает, хоть обычное P2, хоть влагостойкое P3/V70, хоть водостойкое Р5/V100. Вопрос, насколько разбухает. Обычное P2 за сутки в воде из 18мм становится примерно 22, P3/Р5 - из 18мм в 19мм, деградация неизбежна. Как тут кто-то верно подметил, оклейка кромкой немного спасает, особенно, если используется влагостойкий клей типа полиуретанового или полиолефинового (хуже). Для мебели на кухню ЛДСП, оклеенное подобным вариантом подходит; для ванной - нет, очень агрессивная среда - горячий пар проникает всюду. В ванной оптимально использовать фанеру, кашированную декорированным пластиком и запечатанными на ПУР-клеем торцами. Дороговатенько, но надолго. При этом столешница ванного гарнитура должна быть тоже инертна к влаге, подходят варианты из акрилового камня (царапается), гранит (ограниченность дизайнов), компакт-ламинат ("тонкий" дизайн, 12мм). Столешница на кухню, если в квартиру под сдачу, то однозначно самый дешевый украинский/польский постформинг, вроде Эггер/Люксформ/Свисскроно/Кроноспан. Ушатают квартиранты - 100 баксов и плюхнули новую. Если столешку себе домой, то выбор почти неограничен, назовите только бюджет )
Frant написав:Врешті-решт, де рокетчиця Натаха-Трайбека?
Може в центрі зайнятості? Оформлює допомогу по безробіттю? Так би мовити бізнес дав тріщину.
Останні повідомлення від Натахи - були з глухого села за 100 км від Києва. Схоже, що "дорожайна" рокета впала, і навіть далеко від Києва. Розрахунки траєкторії були невірні)))) Переплутала підйом з падінням, і кількість палива неправильно обчислила)))
sequence написав:В ванной оптимально использовать фанеру, кашированную декорированным пластиком и запечатанными на ПУР-клеем торцами. Дороговатенько, но надолго.
Є фінська вологостійка фанера. Коричневого кольору, з червоними торцями. Вона не боїться навіть киплячої води!!! Правда, експеримент недовго проводився.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
Frant написав:... Є фінська вологостійка фанера. Коричневого кольору, ..
вы еще бакелитовую фанеру предложите. Там ценник конский, да и совсем не всем подойдет чудесный коричневый цвет, которым ламинируют для цементной опалубки вообще-то, а не для мебели. Поэтому я и предлагаю кашировать декорированным CPL/HPL пластиком
baraka написав:Какое отношение имеет ОСМД к Киевэнерго ? Каждый же владелец картиры подключает ляктричество напрямую (минуя ОСМД или ЖЕК)
эксперт, про освещение МОПов, и главное о питание насосов и лифтов забыли?
владелец может оформить договор с Киевэнерго/водоканалом и т.д. ТОЛЬКО при наличии ПС, до этого только через ЖЕК
Необходимое, но не достаточное условие. Если у застройщика проблемы с землей, в связи с чем он не может выполнить ТУ КЭ, то хрен потребителям а не прямой договор. Обманутые инвесторы аркады прекрасно знают где их льготные первые 100 киловат и где их ночной тариф, несмотря на обещалки застройщика и наличие установленых и запрограмированых двухтарифных счетчиков.
Ну - якщо об"єктивно - то в Патріотиці процес іде . Ряд будинків Київнерго ( пардон - ДТЕК ) вже повністю взяло на себе по електриці . Тобто є прямі договора , можливіть включити нічний тариф вже є . Багато хто зробив . Від здачі будинків пройшло приблизно 2,5 роки ...
vitaliian написав:почему? на любом этапе строительства вы как частное лицо можете оформить договор с Киевэнерго/водоканалом, им всё равно какое правовое отношение вы имеете к объекту, вы можете быть подрядчиком или субподрядчиком. Посмотрите как запитаны строительные вагончики, в лучшем случае у них есть договор аренды участка (не все же участки под застройку).
Я оформил договор с Киевэнерго/водоканалом и киевгазом до того как вселился (это было условие вселения) за обслуживание территории мы начали платить после ПС (которое нам выдали где то через год после вселения). Свет платили по промтарифу, прописаться было нельзя, юридически это был строительный объект. до ПС считалось что идёт завершение строительства, на уборку все скидывались в ручном режиме (те кто заселился). А создание осбб обязало платить всех живёшь/не живёшь твои проблемы. Те кто не живёт в основном не платят, так как считают что услугами осбб не пользуются - менталитет.
сейчас знаю создаётся жэк и за коммунуслуги до ПС вы платите ему, юридически можете не платить - факт что вы потребляли услуги надо будет доказать в суде, застройщик в ответ может сдавать объект всю жизнь. Так что лучше себя вести порядочно. По большому счёту без пс вы не имеете право находиться на объекте. Но застройщики идут навстречу - половина сданых новостроев ждут пс месяцы или годы. Знакомая так искала квартиру, новострой уже сдан и заселён, а по оформлению - переуступка.
В многоквартирном доме, прямой договор с Киевводоканалом/Киевэнерго не сможете заключить без выполненных ТУ в доме, Вас пошлют... к застройщику/ЖЕКу, который заключает временный договор на поставку, и все.
у меня застройщик - несколько физ.лиц, дом строился как частный, потом через суд становился многоквартирным, может поэтому были прямые договора изначально (возможно временные) за год до сдачи дома и получения ПС. Там даже слова квартира не было, было помещение.
vitaliian написав:почему? на любом этапе строительства вы как частное лицо можете оформить договор с Киевэнерго/водоканалом, им всё равно какое правовое отношение вы имеете к объекту, вы можете быть подрядчиком или субподрядчиком.... .....
нелегальний самострой на ділянці для індивідуального будівництва чи садівництва...
субподрядчик квартира 64 жк ЧИкага..
це не має відношення до обговорюваної теми взагалі.
зи. ПРОБКИ ПРОСТО ЖЕСТЬ.
КАГДА вже подешевшає? Рибальський вже не хочу. Почитав їх канал в месенджері - не вміють будувати щось складніше за панельку. все повністю рукожопно. але канал з комарами і жабами все таки планують