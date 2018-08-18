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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3867386838693870

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:55

а вот это почему? Кто будет жить в новом ЖК?

Бесплатная школа программирования UNIT Factory, открытая в Киеве фондом Василия Хмельницкого K.Fund в партнерстве с французской Школой 42, прекращает свою работу. Об этом сообщила пресс-служба холдинга UFuture.

Причиной закрытия школы назвали "неблагоприятную текущую экономическую ситуацию". UNIT Factory закрывается уже в этом месяце. Студенты, которые не успели закончить полный курс подготовки, получат сертификаты о достигнутом уровне и смогут продолжить обучение в других кампусах глобальной сети Школы 42.


https://tech.liga.net/technology/novost ... jili-5-mln
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 14:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Тримайте лайФхАК!:D
Полички у ванній кімнаті робимо з пластикової вагонки! ;) :D
...я ще три роки тому написав це:
...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
Долярчик
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:06

  Долярчик написав:Тримайте лайФхАК!:D
Полички у ванній кімнаті робимо з пластикової вагонки! ;) :D

або склян1 на нерж стал1
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:24

крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:44

  Serg-ik написав:крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383


Це про конкретно оренду - але фактично про майже весь бізнес у нас ...
Психологія така у людей чомусь - напевно ще просто не доросли до тривалих періодів планування всього ... Тривалі - це десятки років ... А у нас ще з 90-х - "де я , а де завтра" ...
Puente
 
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  #<1 ... 3867386838693870
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