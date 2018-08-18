Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Бесплатная школа программирования UNIT Factory, открытая в Киеве фондом Василия Хмельницкого K.Fund в партнерстве с французской Школой 42, прекращает свою работу. Об этом сообщила пресс-служба холдинга UFuture.
Причиной закрытия школы назвали "неблагоприятную текущую экономическую ситуацию". UNIT Factory закрывается уже в этом месяце. Студенты, которые не успели закончить полный курс подготовки, получат сертификаты о достигнутом уровне и смогут продолжить обучение в других кампусах глобальной сети Школы 42.
Тримайте лайФхАК!:D Полички у ванній кімнаті робимо з пластикової вагонки!
...я ще три роки тому написав це: ...хочете побачити майбутнього президента? - ось він! https://www.youtube.com/watch?v=F99H5wfVIw4 - наступний прогноз: - кінець/припинення війни на сході відбудеться вже у 2020р.!
крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
Serg-ik написав:крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
Це про конкретно оренду - але фактично про майже весь бізнес у нас ... Психологія така у людей чомусь - напевно ще просто не доросли до тривалих періодів планування всього ... Тривалі - це десятки років ... А у нас ще з 90-х - "де я , а де завтра" ...