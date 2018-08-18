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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3867386838693870

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:06

  Долярчик написав:Тримайте лайФхАК!:D
Полички у ванній кімнаті робимо з пластикової вагонки! ;) :D

або склян1 на нерж стал1
Витька,извинись,я всё прощу)
Хокку: Питаю человека внутри себя...живу со вкусом...на аппетит не жалуюсь.Вопросы сюдою : 0966058778 секретарь ОхаnaСаня
Мизантрóп
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:24

крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383
Я такой сердитый, потому что у меня нет жилья в собственности?
https://www.youtube.com/watch?v=0JVzXhSj_8s
Serg-ik
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 15:44

  Serg-ik написав:крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383


Це про конкретно оренду - але фактично про майже весь бізнес у нас ...
Психологія така у людей чомусь - напевно ще просто не доросли до тривалих періодів планування всього ... Тривалі - це десятки років ... А у нас ще з 90-х - "де я , а де завтра" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 16:05

  Serg-ik написав:крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383


Хорошо написал. Скорее всего так и будет. Кризис только начинается.
prosecutor
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:00

  flyman написав:Аж прослізився, так стало шкода бідного арендатора, такий білий, пухнастий, ох і ах.
Ленлорди зажралися, був би Сталін всіх би цих кравасісь розстріляв, щоб знали як кров з трудящих пити.

Флай, а ти себе теж лендлордом відчуваєш? С конурой метр на метр у підвалі ))))
xio13
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:00

  Serg-ik написав:крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383


из комментов
Сдача в аренду - это всегда специфический психотип людей. Особенно сдающих квартиры. Интересно, что даже условно "нормальные" люди, начав сдавать в аренду квартиру - неизбежно меняются! И понятно что не в лучшую сторону
Думаю тема "пассивного дохода", если человек не полный социопат, серьёзно давит на психику! Подсознательно человек понимает, что паразитирует и не занимается производительным трудом
:mrgreen: :mrgreen:
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 17:05

  Serg-ik написав:крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383

"Алексей Давиденко, директор сети магазинов Медтехника:"
"Ну падло, теперь слушай. Нет, не ты лично, а такие как ты БАРЫГИ - по всей стране"
"Вы, С......"
"му***, рвачи и ур**..."

а маска до карантина стоила 1 грн...
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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  #<1 ... 3867386838693870
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