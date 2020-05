Додано: Чет 14 тра, 2020 17:55

xio13 написав: flyman написав: Аж прослізився, так стало шкода бідного арендатора, такий білий, пухнастий, ох і ах.

Я поки ще не здаю, і не орендую, а оточую Кийов ковалірками.



А кричать найбільше про барижництво інших ще більші бариги.

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/