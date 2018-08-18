Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
Serg-ik написав:крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
Це про конкретно оренду - але фактично про майже весь бізнес у нас ... Психологія така у людей чомусь - напевно ще просто не доросли до тривалих періодів планування всього ... Тривалі - це десятки років ... А у нас ще з 90-х - "де я , а де завтра" ...
Serg-ik написав:крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
flyman написав:Аж прослізився, так стало шкода бідного арендатора, такий білий, пухнастий, ох і ах. Ленлорди зажралися, був би Сталін всіх би цих кравасісь розстріляв, щоб знали як кров з трудящих пити.
Флай, а ти себе теж лендлордом відчуваєш? С конурой метр на метр у підвалі ))))
Serg-ik написав:крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
Сдача в аренду - это всегда специфический психотип людей. Особенно сдающих квартиры. Интересно, что даже условно "нормальные" люди, начав сдавать в аренду квартиру - неизбежно меняются! И понятно что не в лучшую сторону Думаю тема "пассивного дохода", если человек не полный социопат, серьёзно давит на психику! Подсознательно человек понимает, что паразитирует и не занимается производительным трудом
Serg-ik написав:крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
flyman написав:Аж прослізився, так стало шкода бідного арендатора, такий білий, пухнастий, ох і ах. Ленлорди зажралися, був би Сталін всіх би цих кравасісь розстріляв, щоб знали як кров з трудящих пити.
Флай, а ти себе теж лендлордом відчуваєш? С конурой метр на метр у підвалі ))))
Я поки ще не здаю, і не орендую, а оточую Кийов ковалірками.
А кричать найбільше про барижництво інших ще більші бариги. Там Прохожий зробив зауваження, про маску за 1 грн. і скігління директора Медтехніки про лендлордів бариг.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/