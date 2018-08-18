Я сам арендатор и сам арендодатель.

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..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.

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Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.



Мне абсолютно очевидно.

В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.