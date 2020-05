Додано: Чет 14 тра, 2020 18:41

xio13 написав: flyman написав: Я поки ще не здаю, і не орендую, а оточую Кийов ковалірками.



А кричать найбільше про барижництво інших ще більші бариги.

А причом тут медтехніка до ціни масок? Це рітейлер. Продає те що оптом купляє. Для початку треба матчастину вивчити які ціни були у оптовиків по масках.

спочатку ознайомся, яка роздрібна націнка, напр. в Долярчика



спочатку ознайомся, яка роздрібна націнка, напр. в Долярчика

І це ще ринкові ціни, а не у монополістів.

