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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 тра, 2020 18:05
Sidus написав: hume написав:
Был возле генезиса, так его, в отличии от других объектов укрбуд, строят. Ну или создают хорошую видимость.
А есть ли там запас прочности достроить? вот в чем вопрос, при чем не только к Генезису, а ко всем небольшим застройщикам.
У васі є, у петі не має, а у сірожи є, але не захоче добудувати
Всім процвітання!
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Додано: Чет 14 тра, 2020 18:17
Сдача в аренду - это всегда специфический психотип людей. Особенно сдающих квартиры. Интересно, что даже условно "нормальные" люди, начав сдавать в аренду квартиру - неизбежно меняются! И понятно что не в лучшую сторону
Думаю тема "пассивного дохода", если человек не полный социопат, серьёзно давит на психику! Подсознательно человек понимает, что паразитирует и не занимается производительным трудом
это точно, но ещё больше это касается риелторов, киевские ещё более-менее а одесские такие сказки на олх пишут и фото сворованные в интернете выкладывают, бизнес по-одесски, читаешь объявления и уже на этом этапе чувствуешь как тебя наё...
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Додано: Чет 14 тра, 2020 18:30
Розмови щодо скнарості орендодавців починають ті, хто вартість власної праці необгрунтовано оцінює вище вартості праці інших людей, зокрема, власників орендного житла. Типовий світогляд пролетаря: "Я ж зараз важко працюю, заробляю і значну частину грошей маю віддавати баризі за його халупу, що несправедливо". Те, що цей "барига" умовно законсервував у вигляді нерухомості свою попередню не менш важку працю, і тому має змогу у конкретний час не брати активної участі у продуктивній економіці, але надає соціально важливі послуги її суб"єктам, ментальними пролетарями не враховується. Пролетарю чхати на ринкові механізми формування цін (орендних ставок). Він працює, значить дайте йому за безцінь його базову потребу - житло. Водночас харчові продукти, одяг, взуття, тобто такі ж базові потреби, він без обурення задовільняє за високими цінами у "бариг"-власників супермаркетів. Орендодавець нікого на вулиці не хапає за руку, примушуючи до винаймання його власності. Пролетарі самі, знаючи вартість оренди, сунуться до нього з пропозицією своїх важко зароблених грошей за його халупу. Власник, йдучи на зустріч прохачеві, погоджується. То чого ж шипіти і бризкати слиною на поблажливість "бариги" після підписання договору ?? Пролетарі, майте совість !!!
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Додано: Чет 14 тра, 2020 18:36
ihorkyiv написав:
Розмови щодо скнарості орендодавців починають ті, хто вартість власної праці необгрунтовано оцінює вище вартості праці інших людей, зокрема, власників орендного житла. Типовий світогляд пролетаря: "Я ж зараз важко працюю, заробляю і значну частину грошей маю віддавати баризі за його халупу, що несправедливо". Те, що цей "барига" умовно законсервував у вигляді нерухомості свою попередню не менш важку працю, і тому має змогу у конкретний час не брати активної участі у продуктивній економіці, але надає соціально важливі послуги її суб"єктам, ментальними пролетарями не враховується. Пролетарю чхати на ринкові механізми формування цін (орендних ставок). Він працює, значить дайте йому за безцінь його базову потребу - житло. Водночас харчові продукти, одяг, взуття, тобто такі ж базові потреби, він без обурення задовільняє за високими цінами у "бариг"-власників супермаркетів. Орендодавець нікого на вулиці не хапає за руку, примушуючи до винаймання його власності. Пролетарі самі, знаючи вартість оренди, сунуться до нього з пропозицією своїх важко зароблених грошей за його халупу. Власник, йдучи на зустріч прохачеві, погоджується. То чого ж шипіти і бризкати слиною на поблажливість "бариги" після підписання договору ?? Пролетарі, майте совість !!!
кровосіся одним словом
Всім процвітання!
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Додано: Чет 14 тра, 2020 18:38
flyman написав: xio13 написав: flyman написав:
Аж прослізився, так стало шкода бідного арендатора, такий білий, пухнастий, ох і ах.
Ленлорди зажралися, був би Сталін всіх би цих кравасісь розстріляв, щоб знали як кров з трудящих пити.
Флай, а ти себе теж лендлордом відчуваєш? С конурой метр на метр у підвалі ))))
Я поки ще не здаю, і не орендую, а оточую Кийов ковалірками.
А кричать найбільше про барижництво інших ще більші бариги.
Там Прохожий зробив зауваження, про маску за 1 грн. і скігління директора Медтехніки про лендлордів бариг.
А причом тут медтехніка до ціни масок? Це рітейлер. Продає те що оптом купляє. Для початку треба матчастину вивчити які ціни були у оптовиків по масках.
Лендлорди, це самі примітивні бізнес процеси. Недаремно серед лендлордів чинуши хабарники і тд. Які не здатні нічого виробляти, крім купити стояк "круш" і здати в оренду.
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Додано: Чет 14 тра, 2020 18:41
xio13 написав: flyman написав:
Я поки ще не здаю, і не орендую, а оточую Кийов ковалірками.
А кричать найбільше про барижництво інших ще більші бариги.
Там Прохожий зробив зауваження, про маску за 1 грн. і скігління директора Медтехніки про лендлордів бариг.
А причом тут медтехніка до ціни масок? Це рітейлер. Продає те що оптом купляє. Для початку треба матчастину вивчити які ціни були у оптовиків по масках.
спочатку ознайомся, яка роздрібна націнка, напр. в Долярчика
І це ще ринкові ціни, а не у монополістів.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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Додано: Чет 14 тра, 2020 19:14
xio13 написав:
Лендлорди, це самі примітивні бізнес процеси.
Цікаво, а яки в тебе бізнес-процеси? Можеш описати?
xio13 написав:
Недаремно серед лендлордів чинуши хабарники і тд. Які не здатні нічого виробляти, крім купити стояк "круш" і здати в оренду.
Заздриш?
А закордоном хто в лендлордах?
Я працював в одній індустрії, де ЕБІДТА 5-7% річних. Велика міжнародна корпорація з мільярдними оборотами і складськими запасами на мільярди. До чого ці спогади?
Імхо, для індивидуального інвестора, який орієнтується на заробіток в 500-800 тис уе за життя від офісної роботи, вкладання в нерухомість - найкращий консервативний шлях.
Для такої людини я бачу портфель - 20% фонда і 80% нерухомість. Консервативно,
стабільно.
8% від нерухомості + її ріст на протязі років дасть краще результат, ніж в того міжнародного гіганта, на якого я горбатився колись
Ваш шлях, як всі розуміють - це 100% біткоїн чи щось таке. Вай нот? Так можна отримати ріст портфеля до пари мільйонів, а можна все в нуль злити.
Кожному своє...
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