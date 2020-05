Додано: Чет 14 тра, 2020 20:56

ihorkyiv написав: Розмови щодо скнарості орендодавців починають ті, хто вартість власної праці необгрунтовано оцінює вище вартості праці інших людей, зокрема, власників орендного житла. Типовий світогляд пролетаря: "Я ж зараз важко працюю, заробляю і значну частину грошей маю віддавати баризі за його халупу, що несправедливо". Те, що цей "барига" умовно законсервував у вигляді нерухомості свою попередню не менш важку працю, і тому має змогу у конкретний час не брати активної участі у продуктивній економіці, але надає соціально важливі послуги її суб"єктам, ментальними пролетарями не враховується. Пролетарю чхати на ринкові механізми формування цін (орендних ставок). Він працює, значить дайте йому за безцінь його базову потребу - житло. Водночас харчові продукти, одяг, взуття, тобто такі ж базові потреби, він без обурення задовільняє за високими цінами у "бариг"-власників супермаркетів. Орендодавець нікого на вулиці не хапає за руку, примушуючи до винаймання його власності. Пролетарі самі, знаючи вартість оренди, сунуться до нього з пропозицією своїх важко зароблених грошей за його халупу. Власник, йдучи на зустріч прохачеві, погоджується. То чого ж шипіти і бризкати слиною на поблажливість "бариги" після підписання договору ?? Пролетарі, майте совість !!!



типичный непреодолимый классовый водораздел пролетариев (собственников своих рук и головы) и капиталистов (у которых есть также средства производства, т.е. капитал). первые всегда будут ненавидеть вторых. так что о совести речь не идет



Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,

типичный непреодолимый классовый водораздел пролетариев (собственников своих рук и головы) и капиталистов (у которых есть также средства производства, т.е. капитал). первые всегда будут ненавидеть вторых. так что о совести речь не идет

Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet,

Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat (C)

