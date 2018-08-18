Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
ihorkyiv написав:Те, що цей "барига" умовно законсервував у вигляді нерухомості свою попередню не менш важку працю, і тому має змогу у конкретний час не брати активної участі у продуктивній економіці, але надає соціально важливі послуги її суб"єктам, ментальними пролетарями не враховується. Пролетарю чхати на ринкові механізми формування цін (орендних ставок). Він працює, значить дайте йому за безцінь його базову потребу - житло. Водночас харчові продукти, одяг, взуття, тобто такі ж базові потреби, він без обурення задовільняє за високими цінами у "бариг"-власників супермаркетів. Орендодавець нікого на вулиці не хапає за руку, примушуючи до винаймання його власності. Пролетарі самі, знаючи вартість оренди, сунуться до нього з пропозицією своїх важко зароблених грошей за його халупу. Власник, йдучи на зустріч прохачеві, погоджується.
Зачитайте свой манифест где-нибудь в Черновцах. Там таких давно послали и свалили в Польшу и далее, где жратва есть и рабочие места есть
Те кто свалили, теперь арендуют польскую недвижимость у тех, кого послали в Черновцах, ну или ещё где-то по Украине.
Сдача в аренду - это всегда специфический психотип людей. Особенно сдающих квартиры. Интересно, что даже условно "нормальные" люди, начав сдавать в аренду квартиру - неизбежно меняются! И понятно что не в лучшую сторону Думаю тема "пассивного дохода", если человек не полный социопат, серьёзно давит на психику! Подсознательно человек понимает, что паразитирует и не занимается производительным трудом
Один к одному писал теплотехник Юра. Потом , как только появилась возможность, захотел забетонироваться по самые помидоры. В принципе, готов побиться об заклад, что этот допысувач сделал бы тоже самое появись у него лишние 30-40куе
Спонсор-киевские бетонопокупатели и просто терпилы
Столичный застройщик и народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания нового городского информационного телеканала Kyiv.live.
Эту информацию сам Столар подтвердил НВ, передает БизнесЦензор
ihorkyiv написав:Розмови щодо скнарості орендодавців починають ті, хто вартість власної праці необгрунтовано оцінює вище вартості праці інших людей, зокрема, власників орендного житла. Типовий світогляд пролетаря: "Я ж зараз важко працюю, заробляю і значну частину грошей маю віддавати баризі за його халупу, що несправедливо". Те, що цей "барига" умовно законсервував у вигляді нерухомості свою попередню не менш важку працю, і тому має змогу у конкретний час не брати активної участі у продуктивній економіці, але надає соціально важливі послуги її суб"єктам, ментальними пролетарями не враховується. Пролетарю чхати на ринкові механізми формування цін (орендних ставок). Він працює, значить дайте йому за безцінь його базову потребу - житло. Водночас харчові продукти, одяг, взуття, тобто такі ж базові потреби, він без обурення задовільняє за високими цінами у "бариг"-власників супермаркетів. Орендодавець нікого на вулиці не хапає за руку, примушуючи до винаймання його власності. Пролетарі самі, знаючи вартість оренди, сунуться до нього з пропозицією своїх важко зароблених грошей за його халупу. Власник, йдучи на зустріч прохачеві, погоджується. То чого ж шипіти і бризкати слиною на поблажливість "бариги" після підписання договору ?? Пролетарі, майте совість !!!
типичный непреодолимый классовый водораздел пролетариев (собственников своих рук и головы) и капиталистов (у которых есть также средства производства, т.е. капитал). первые всегда будут ненавидеть вторых. так что о совести речь не идет
Oh, East is East, and West is West, and never the twain shall meet, Till Earth and Sky stand presently at God's great Judgment Seat (C)
It takes little for me to say I want to come back, LA To the sharks and the Сhardonnay In California
Serg-ik написав:Вот Вы не были придирчивы и вышли замуж, чтоб разойтись. Купили однушку и думали как будете её продавать, когда еще ремонт делали. Я этих "приятных" хлопот лишён
Никто не выходит замуж, чтобы разойтись, но статистика разводов говорит о том, что жизнь не всегда предсказуема Но тем не менее, я уже 4 года живу в своей однушке, ремонт уже отбила, сейчас непосредственно отбивается стоимость самой квартиры в пересчете на арендные платежи. Ну и переживать серых (а может, и черных) лебедей типа коронавируса гораздо спокойнее в своем жилье, чем в арендованном.