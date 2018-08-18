Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:Спонсор-киевские бетонопокупатели и просто терпилы
Столичный застройщик и народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания нового городского информационного телеканала Kyiv.live.
Эту информацию сам Столар подтвердил НВ, передает БизнесЦензор