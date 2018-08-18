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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3870387138723873

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:17

  Serg-ik написав:Спонсор-киевские бетонопокупатели и просто терпилы
Столичный застройщик и народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания нового городского информационного телеканала Kyiv.live.

Эту информацию сам Столар подтвердил НВ, передает БизнесЦензор
Источник: https://biz.censor.net.ua/n3195518

ШО Ж вы так плохо о людях думаете :D Ведь Вадюхе нужен новый канал для защиты прав "инвесторов" :mrgreen:
reus
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 21:42

  hume написав:Был возле генезиса, так его, в отличии от других объектов укрбуд, строят. Ну или создают хорошую видимость.

в ОП зашли?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 22:41

  Прохожий написав:
  hume написав:Был возле генезиса, так его, в отличии от других объектов укрбуд, строят. Ну или создают хорошую видимость.

в ОП зашли?)

Нет, крутился с другой стороны. Но интересно было бы.
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:08

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать
hume
 
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Повідомлення Додано: Чет 14 тра, 2020 23:27

  hume написав:Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать

Вроде у Dragon Capital получается строить жилье по богатому. Да и метро в двух шагах решает.
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:07

  BIGor написав:
  hume написав:Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать

Вроде у Dragon Capital получается строить жилье по богатому. Да и метро в двух шагах решает.

Человек который покупает бетон от 1700 за квадрат + ремонт будет кататься на метро ??
Лучше в пробке 2 часа тянуться..(а уж в текущих реалиях корнонавирусов и подавно)
Xenon
 
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