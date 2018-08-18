Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: Чет 14 тра, 2020 21:17
Serg-ik написав: Спонсор-киевские бетонопокупатели и просто терпилы
Столичный застройщик и народный депутат от парламентской фракции "Оппозиционная платформа - За жизнь" (ОПЗЖ) Вадим Столар станет инвестором создания нового городского информационного телеканала Kyiv.live.
Эту информацию сам Столар подтвердил НВ, передает БизнесЦензор
Источник:
https://biz.censor.net.ua/n3195518
ШО Ж вы так плохо о людях думаете
Ведь Вадюхе нужен новый канал для защиты прав "инвесторов"
reus
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Додано: Чет 14 тра, 2020 21:42
hume написав:
Был возле генезиса, так его, в отличии от других объектов укрбуд, строят. Ну или создают хорошую видимость.
в ОП зашли?)
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
Прохожий
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Додано: Чет 14 тра, 2020 22:41
Прохожий написав: hume написав:
Был возле генезиса, так его, в отличии от других объектов укрбуд, строят. Ну или создают хорошую видимость.
в ОП зашли?)
Нет, крутился с другой стороны. Но интересно было бы.
hume
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:08
Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать
hume
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Додано: Чет 14 тра, 2020 23:27
hume написав:
Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать
Вроде у Dragon Capital получается строить жилье по богатому. Да и метро в двух шагах решает.
BIGor
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:07
BIGor написав: hume написав:
Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать
Вроде у Dragon Capital получается строить жилье по богатому. Да и метро в двух шагах решает.
Человек который покупает бетон от 1700 за квадрат + ремонт будет кататься на метро ??
Лучше в пробке 2 часа тянуться..(а уж в текущих реалиях корнонавирусов и подавно)
Xenon
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 00:52
Нашел интересный ресурс. Вот ткнуть бы туда носом всех мышебратьев и адиннаротцев.
Рашисты окончательно раскрылись
hxbbgaf
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