Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:14

19yuriy91 написав: Serg-ik написав: крик души

покупателям недвиги под аренду на заметку

Я сам арендатор и сам арендодатель.

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..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.

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Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.



Мне абсолютно очевидно.

В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

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https://censor.net.ua/b3195383 крик душипокупателям недвиги под аренду на заметкуПолный текст



из комментов

Сдача в аренду - это всегда специфический психотип людей. Особенно сдающих квартиры. Интересно, что даже условно "нормальные" люди, начав сдавать в аренду квартиру - неизбежно меняются! И понятно что не в лучшую сторону

Думаю тема "пассивного дохода", если человек не полный социопат, серьёзно давит на психику! Подсознательно человек понимает, что паразитирует и не занимается производительным трудом из комментов

Про то, что арендодатель партнер арендатору, согласен. Но разве в других сферах, в которых все звенья цепи связаны, не так? Даже работодатель и работник партнеры. С другой стороны рынок есть рынок и давать необоснованные преференции партнеру можно только до какого-то предела.Если вы предложите работнику "поработай за треть зарплаты, сейчас трудные времена", что вы скажете, если он уйдет к другому работодателю, у которого времена не такие трудные? Имеет право, или козел, что не подставил плечо в тяжелой ситуации?По поводу психотипа скажу следующее. Когда хобби становится бизнесом, то меняется отношение к нему. Прозвучало слово "нормальные" люди. Представил ситуацию. Был нормальный чувак Вася с которым выпивали и у которого можно было перехватить тысченку до зарплаты. Тут Вася открыл ломбард. Приходишь к нему- Вася, займи тысячу на неделю.- Какой залог? Мой процент ты знаешь.- Ты же был нормальный человек, что с тобой случилось?