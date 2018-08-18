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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3871387238733874

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 11:58

  Xenon написав:
  BIGor написав:
  hume написав:Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать

Вроде у Dragon Capital получается строить жилье по богатому. Да и метро в двух шагах решает.

Человек который покупает бетон от 1700 за квадрат + ремонт будет кататься на метро ??
Лучше в пробке 2 часа тянуться..(а уж в текущих реалиях корнонавирусов и подавно)

То, что люди с деньгами не ездят в метро это стереотип, построенный на том, что для человека без денег то, что он ездит в метро, является показателем своей бедности. Он думает "если бы у меня была машина и деньги на бензин, я бы никогда в эту душегубку в час пик не полез бы".
На самом деле метро, если живешь рядом, а не едешь к нему маршруткой, по комфорту не уступает машине. Второе это то, что у человека есть семья, дети. Всем нужно в разные места. Если на всех накупить машины (несовершеннолетних еще и с водителем), тогда, действительно, квартира возле метро не нужна, а нужен особняк в черте города или ближнем пригороде.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:14

  19yuriy91 написав:
  Serg-ik написав:крик души
покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель.
........

..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето.
...........
Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.

Мне абсолютно очевидно.
В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.

Полный текст
https://censor.net.ua/b3195383


из комментов
Сдача в аренду - это всегда специфический психотип людей. Особенно сдающих квартиры. Интересно, что даже условно "нормальные" люди, начав сдавать в аренду квартиру - неизбежно меняются! И понятно что не в лучшую сторону
Думаю тема "пассивного дохода", если человек не полный социопат, серьёзно давит на психику! Подсознательно человек понимает, что паразитирует и не занимается производительным трудом
:mrgreen: :mrgreen:

Про то, что арендодатель партнер арендатору, согласен. Но разве в других сферах, в которых все звенья цепи связаны, не так? Даже работодатель и работник партнеры. С другой стороны рынок есть рынок и давать необоснованные преференции партнеру можно только до какого-то предела.
Если вы предложите работнику "поработай за треть зарплаты, сейчас трудные времена", что вы скажете, если он уйдет к другому работодателю, у которого времена не такие трудные? Имеет право, или козел, что не подставил плечо в тяжелой ситуации?

По поводу психотипа скажу следующее. Когда хобби становится бизнесом, то меняется отношение к нему. Прозвучало слово "нормальные" люди. Представил ситуацию. Был нормальный чувак Вася с которым выпивали и у которого можно было перехватить тысченку до зарплаты. Тут Вася открыл ломбард. Приходишь к нему
- Вася, займи тысячу на неделю.
- Какой залог? Мой процент ты знаешь.
- Ты же был нормальный человек, что с тобой случилось?
Vlad442
 
Повідомлень: 6531
З нами з: 07.10.14
Подякував: 6 раз.
Подякували: 1136 раз.
 
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  #<1 ... 3871387238733874
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