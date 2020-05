Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:39

Никому не надо ? Совсем недорого, много земли в парковой зоне в центре города прямо на берегу моря, современный стадион, бассейн, гостиница, фитнесс-центр.



Стадион «Черноморец» не смогли продать даже после пятикратного снижения цены.

Провалом закончилась 15 попытка продать стадион «Черноморец» в одесском парке Шевченко.

Аукцион, организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, должен был состояться 13 мая.

