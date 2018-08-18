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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:38
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Ну - є ж такі моделі роботи - японські чи корейські - відданість власній корпорації ... Правда і у них все більше з"являється американського впливу - "нічого особистого - тільки бізнес" ...
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:53
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:55
Погодите, Сержик. Вы придирчивы, но судя по последним вашим постам тоже разошлись. Так что не надо таких аргументов
Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:01
Я не востоковед, но почему-то уверен, что работодатель не придет и не скажет "с завтрашнего дня -70%, не нравится, дверь вон там", а будет ждать, пока работник не придет, не предложит поработать без зарплаты, а, может, еще предложит свои сбережения в виде помощи.
В статьи выше проклинали ригидных арендодателей, но забыли про арендаторов, которые тоже повели себя как г-вно, хлопнув дверью и найдя дешевле. Не подумав, что они тоже партнеры, что должны поддерживать друг друга. Если отношение в бизнесе человек человеку волк, они сделали правильно, но почему плачутся, что не вошли в их положение и говорят о партнерстве?
Например арендатор мониторит объявления, ходит по просмотрам и потом ставит арендодателю ультиматум "или цена вот такая, самая дешевая по рынку, которую я нашел, или я туда съезжаю". Арендодатель чешет затылок и говорит "я согласен". Имеет он моральное право в сентябре, когда придет его время влупить цену по максимуму? Имеет. Американская модель.
Второй вариант. Арендодатель сделал скидку, но арендатор все равно платит немного дороже того, что он мог бы найти, но ему лень съезжать из-за этой тысячи. В этом случае, я считаю, некрасиво выставлять максимальную цену в сентябре. Японский подход.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:16
Очевидно застройщик не заинтересован в быстрых продажах. Хотя с чем связана такая завышенная цена непонятно, ведь и так понятно, что основной интерес представляют нежилые возле метро, а жильё сугубо оплатит этот праздник жизни.
Так же можно отметить, что спекулянтов выкидывает ещё одна компания - Драг Кап (в этом списке ещё Кан, ЮДП). Но платить такие деньги за Оболонь на этапе строительства - хз. Кстати потолки Драгон Кап так и не хочет делать 3м.
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:26
Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
Я так понимаю Ирпень уже посыпался
Куча готового жилья, и очереди нет....
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:39
з валютной теми - буде дорожать
https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4964636#p4964636
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:50
Кстати да. Потолки в оболонь резиденс очень грустные. Но застройщик выжимает по максимуму, ведь 30см на каждом этаже-это на 20-ти этажном доме еще дополнительно 2 этажа--а 2 этажа это еще около 16 квартир.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Додано: П'ят 15 тра, 2020 14:07
Тут не люблять негативної інформації - зупинення будівництва, мінусової демографії, падіння ВВП, зменшеннч середньої ЗП.
Дайош "дорожай" КРЖН!
P.S. Після того, як вартість проїзду в Києві і біля нього - стане як в Європах, населення Іпенів масово ломанеться жити в Києві.
Мета Росії - знищення української держави і поголовна русифікація українців
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