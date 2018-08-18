Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Serg-ik написав:крик души покупателям недвиги под аренду на заметку
Я сам арендатор и сам арендодатель. ........
..когда карантин продлили на май и обороты упали на 70%, мы дрогнули и попросили некоторых наших арендодателей дать нам на май 50% скидку по аренде.Карантин ещё не закончился, а кризис только начался. А ещё, впереди - лето. ........... Вы, С..., будете стоять ещё много месяцев пустыми, будете вынужденно снижать аренду, куковать или умолять вернуться тех кто был.
Мне абсолютно очевидно. В карантин, новых арендаторов вы не найдёте, а после кризиса помещений будет валом и цена аренды будет ещё ниже.
Сдача в аренду - это всегда специфический психотип людей. Особенно сдающих квартиры. Интересно, что даже условно "нормальные" люди, начав сдавать в аренду квартиру - неизбежно меняются! И понятно что не в лучшую сторону Думаю тема "пассивного дохода", если человек не полный социопат, серьёзно давит на психику! Подсознательно человек понимает, что паразитирует и не занимается производительным трудом
Про то, что арендодатель партнер арендатору, согласен. Но разве в других сферах, в которых все звенья цепи связаны, не так? Даже работодатель и работник партнеры. С другой стороны рынок есть рынок и давать необоснованные преференции партнеру можно только до какого-то предела. Если вы предложите работнику "поработай за треть зарплаты, сейчас трудные времена", что вы скажете, если он уйдет к другому работодателю, у которого времена не такие трудные? Имеет право, или козел, что не подставил плечо в тяжелой ситуации?
По поводу психотипа скажу следующее. Когда хобби становится бизнесом, то меняется отношение к нему. Прозвучало слово "нормальные" люди. Представил ситуацию. Был нормальный чувак Вася с которым выпивали и у которого можно было перехватить тысченку до зарплаты. Тут Вася открыл ломбард. Приходишь к нему - Вася, займи тысячу на неделю. - Какой залог? Мой процент ты знаешь. - Ты же был нормальный человек, что с тобой случилось?
Puente написав:Ну - є ж такі моделі роботи - японські чи корейські - відданість власній корпорації ... Правда і у них все більше з"являється американського впливу - "нічого особистого - тільки бізнес" ...
Я не востоковед, но почему-то уверен, что работодатель не придет и не скажет "с завтрашнего дня -70%, не нравится, дверь вон там", а будет ждать, пока работник не придет, не предложит поработать без зарплаты, а, может, еще предложит свои сбережения в виде помощи.
В статьи выше проклинали ригидных арендодателей, но забыли про арендаторов, которые тоже повели себя как г-вно, хлопнув дверью и найдя дешевле. Не подумав, что они тоже партнеры, что должны поддерживать друг друга. Если отношение в бизнесе человек человеку волк, они сделали правильно, но почему плачутся, что не вошли в их положение и говорят о партнерстве? Например арендатор мониторит объявления, ходит по просмотрам и потом ставит арендодателю ультиматум "или цена вот такая, самая дешевая по рынку, которую я нашел, или я туда съезжаю". Арендодатель чешет затылок и говорит "я согласен". Имеет он моральное право в сентябре, когда придет его время влупить цену по максимуму? Имеет. Американская модель. Второй вариант. Арендодатель сделал скидку, но арендатор все равно платит немного дороже того, что он мог бы найти, но ему лень съезжать из-за этой тысячи. В этом случае, я считаю, некрасиво выставлять максимальную цену в сентябре. Японский подход.
hume написав:Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать
от 43 до 60......43-это САМЫЙ неликвид, что то нормальное в районе 53-56....Вопрос зачем если за эти деньги есть готовая оболонь резиденс, во всяком случае знаю точно что там отоварился недавно один любитель оболони па 2куе за квадрат
Очевидно застройщик не заинтересован в быстрых продажах. Хотя с чем связана такая завышенная цена непонятно, ведь и так понятно, что основной интерес представляют нежилые возле метро, а жильё сугубо оплатит этот праздник жизни.
Так же можно отметить, что спекулянтов выкидывает ещё одна компания - Драг Кап (в этом списке ещё Кан, ЮДП). Но платить такие деньги за Оболонь на этапе строительства - хз. Кстати потолки Драгон Кап так и не хочет делать 3м.
freeze написав:Никому не надо ? Совсем недорого, много земли в парковой зоне в центре города прямо на берегу моря, современный стадион, бассейн, гостиница, фитнесс-центр.
Стадион «Черноморец» не смогли продать даже после пятикратного снижения цены. Провалом закончилась 15 попытка продать стадион «Черноморец» в одесском парке Шевченко. Аукцион, организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, должен был состояться 13 мая. Стартовую цену снизили по сравнению с прошлым разом в три раза — с 733 млн грн до 228 млн, а по сравнению с самой первой попыткой — в пять (с 1,1 млрд грн). Однако желающих приобрести этот актив по-прежнему нет.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination. zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
hume написав:. Кстати потолки Драгон Кап так и не хочет делать 3м.
Кстати да. Потолки в оболонь резиденс очень грустные. Но застройщик выжимает по максимуму, ведь 30см на каждом этаже-это на 20-ти этажном доме еще дополнительно 2 этажа--а 2 этажа это еще около 16 квартир.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан). ------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------