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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3871387238733874

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:38

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Ну - є ж такі моделі роботи - японські чи корейські - відданість власній корпорації ... Правда і у них все більше з"являється американського впливу - "нічого особистого - тільки бізнес" ...
Puente
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:53

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Человек который покупает бетон от 1700 за квадрат + ремонт будет кататься на метро ??

У такого человека может в семье быть ребенок-подросток которому метро нужно.
Или ему нужно в самый центр возле метро и это просто быстрее.
foxluck
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:55

  Serg-ik написав:
  Natt написав:В Вас говорит классовая ненависть)) А не были б так придирчивы к форме комнат, и Вы б своего лендлорда послали.

Вот Вы не были придирчивы и вышли замуж, чтоб разойтись. Купили однушку и думали как будете её продавать, когда еще ремонт делали. Я этих "приятных" хлопот лишён

Погодите, Сержик. Вы придирчивы, но судя по последним вашим постам тоже разошлись. Так что не надо таких аргументов
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 12:59

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Xenon написав:Человек который покупает бетон от 1700 за квадрат + ремонт будет кататься на метро ?

Таки может и будет, это на самом деле мало связано с уровнем дохода.
Faceless
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:01

  Puente написав:Ну - є ж такі моделі роботи - японські чи корейські - відданість власній корпорації ... Правда і у них все більше з"являється американського впливу - "нічого особистого - тільки бізнес" ...

Я не востоковед, но почему-то уверен, что работодатель не придет и не скажет "с завтрашнего дня -70%, не нравится, дверь вон там", а будет ждать, пока работник не придет, не предложит поработать без зарплаты, а, может, еще предложит свои сбережения в виде помощи.

В статьи выше проклинали ригидных арендодателей, но забыли про арендаторов, которые тоже повели себя как г-вно, хлопнув дверью и найдя дешевле. Не подумав, что они тоже партнеры, что должны поддерживать друг друга. Если отношение в бизнесе человек человеку волк, они сделали правильно, но почему плачутся, что не вошли в их положение и говорят о партнерстве?
Например арендатор мониторит объявления, ходит по просмотрам и потом ставит арендодателю ультиматум "или цена вот такая, самая дешевая по рынку, которую я нашел, или я туда съезжаю". Арендодатель чешет затылок и говорит "я согласен". Имеет он моральное право в сентябре, когда придет его время влупить цену по максимуму? Имеет. Американская модель.
Второй вариант. Арендодатель сделал скидку, но арендатор все равно платит немного дороже того, что он мог бы найти, но ему лень съезжать из-за этой тысячи. В этом случае, я считаю, некрасиво выставлять максимальную цену в сентябре. Японский подход.
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:16

  Жека79 написав:
  hume написав:Оболонь плаза стартовал с 43 тысяч грн с коофиц этажности. Ну норм, можно брать


от 43 до 60......43-это САМЫЙ неликвид, что то нормальное в районе 53-56....Вопрос зачем если за эти деньги есть готовая оболонь резиденс, во всяком случае знаю точно что там отоварился недавно один любитель оболони па 2куе за квадрат

Очевидно застройщик не заинтересован в быстрых продажах. Хотя с чем связана такая завышенная цена непонятно, ведь и так понятно, что основной интерес представляют нежилые возле метро, а жильё сугубо оплатит этот праздник жизни.

Так же можно отметить, что спекулянтов выкидывает ещё одна компания - Драг Кап (в этом списке ещё Кан, ЮДП). Но платить такие деньги за Оболонь на этапе строительства - хз. Кстати потолки Драгон Кап так и не хочет делать 3м.
hume
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:26

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....
BIGor
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:39

з валютной теми - буде дорожать

https://forum.finance.ua/viewtopic.php?p=4964636#p4964636
  freeze написав:Никому не надо ? Совсем недорого, много земли в парковой зоне в центре города прямо на берегу моря, современный стадион, бассейн, гостиница, фитнесс-центр.

Стадион «Черноморец» не смогли продать даже после пятикратного снижения цены.
Провалом закончилась 15 попытка продать стадион «Черноморец» в одесском парке Шевченко.
Аукцион, организованный Фондом гарантирования вкладов физических лиц, должен был состояться 13 мая.
Стартовую цену снизили по сравнению с прошлым разом в три раза — с 733 млн грн до 228 млн, а по сравнению с самой первой попыткой — в пять (с 1,1 млрд грн). Однако желающих приобрести этот актив по-прежнему нет.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 13:50

  hume написав:. Кстати потолки Драгон Кап так и не хочет делать 3м.


Кстати да. Потолки в оболонь резиденс очень грустные. Но застройщик выжимает по максимуму, ведь 30см на каждом этаже-это на 20-ти этажном доме еще дополнительно 2 этажа--а 2 этажа это еще около 16 квартир.
Если боишься — не делай, а если делаешь, то уж ничего не бойся. (Чингисхан).
------- В игноре тролли Flyman, Frant, zahar_ -------
Жека79
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