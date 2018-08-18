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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3872387338743875

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:12

  BIGor написав:Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....

Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.

Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:23

  Natt написав:
  BIGor написав:Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....

Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.

Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК.

Наша сила у витримці, почекай рік - два.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
flyman
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  #<1 ... 3872387338743875
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