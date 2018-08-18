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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:12
Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.
Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК.
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Natt
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:23
Natt написав:
Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.
Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК.
Наша сила у витримці, почекай рік - два.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
zenpencils.com/comic/131-c-p-cavafy-ithaka/
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flyman
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