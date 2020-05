Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:23

Natt написав: BIGor написав: Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/

Куча готового жилья, и очереди нет.... Я так понимаю Ирпень уже посыпалсяКуча готового жилья, и очереди нет....

Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.



Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК. Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК.

Наша сила у витримці, почекай рік - два. Наша сила у витримці, почекай рік - два.

