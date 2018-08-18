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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3872387338743875

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:12

  BIGor написав:Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....

Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.

Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК.
Natt
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:23

  Natt написав:
  BIGor написав:Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....

Честно говоря, не заметила, чтобы количество предложений резко увеличилось. Снижения цен тоже пока не заметила.

Цена аренды снизилась, это да - часть предложений на 15-20% ниже докарантинных цен, это если смотреть по моему ЖК.

Наша сила у витримці, почекай рік - два.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 15:53

Смотрю на курс и вижу как восстает из пепла призрак рокеты.
Если после карантина еще и понаехи вернутся обратно в Киев, то будет весело.

Сейчас я вижу нелогичную ситуацию, когда количество заболевших не снижается, а карантин начали снимать. Единственное объяснение, что правительство на волне страха и паники приняло излишне жесткие меры (я считаю, что правильно, в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть), потом стало понятно, что не так эта пандемия страшна, как казалось, и что она не закончится, пока большая часть людей не переболеет. При строгом карантине это может затянуться на годы, а такого запаса прочности нет. Поэтому, возможно, про карантин через несколько месяцев будут вспоминать как про недоразумение.
Про возможный сценарий на рынке аренды я уже писал. Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?
Vlad442
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:02

  Vlad442 написав:Смотрю на курс и вижу как восстает из пепла призрак рокеты.
Если после карантина еще и понаехи вернутся обратно в Киев, то будет весело.

Сейчас я вижу нелогичную ситуацию, когда количество заболевших не снижается, а карантин начали снимать. Единственное объяснение, что правительство на волне страха и паники приняло излишне жесткие меры (я считаю, что правильно, в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть), потом стало понятно, что не так эта пандемия страшна, как казалось, и что она не закончится, пока большая часть людей не переболеет. При строгом карантине это может затянуться на годы, а такого запаса прочности нет. Поэтому, возможно, про карантин через несколько месяцев будут вспоминать как про недоразумение.
Про возможный сценарий на рынке аренды я уже писал. Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?

1. За окном май, студенты-понаехи не вернутся до сентября.
2. Понаехи приедут когда будет работа, пока только официально 200 тыс новых безработных. По факту в разы больше - заробитчан же никто не трудоустроил.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 тра, 2020 16:07, всього редагувалось 1 раз.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:31

  Vlad442 написав:Смотрю на курс и вижу как восстает из пепла призрак рокеты.
Если после карантина еще и понаехи вернутся обратно в Киев, то будет весело.

Сейчас я вижу нелогичную ситуацию, когда количество заболевших не снижается, а карантин начали снимать. Единственное объяснение, что правительство на волне страха и паники приняло излишне жесткие меры (я считаю, что правильно, в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть), потом стало понятно, что не так эта пандемия страшна, как казалось, и что она не закончится, пока большая часть людей не переболеет. При строгом карантине это может затянуться на годы, а такого запаса прочности нет. Поэтому, возможно, про карантин через несколько месяцев будут вспоминать как про недоразумение.
Про возможный сценарий на рынке аренды я уже писал. Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?

і що буде робити баріста в Києві, якщо бар закритий, клієнти в ауті
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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flyman
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 16:42

  Vlad442 написав:В статьи выше проклинали ригидных арендодателей, но забыли про арендаторов, которые тоже повели себя как г-вно, хлопнув дверью и найдя дешевле. Не подумав, что они тоже партнеры

https://www.youtube.com/watch?v=ZNewE-9-1xc
  Vlad442 написав:Второй вариант. Арендодатель сделал скидку, но арендатор все равно платит немного дороже того, что он мог бы найти, но ему лень съезжать из-за этой тысячи. В этом случае, я считаю, некрасиво выставлять максимальную цену в сентябре. Японский подход.

У этих ребят есть чему поучится.
Особенно нравится традиция преподносить арендодателю подарки после года проживания и залог в размере 5 месячных арендных плат.
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  #<1 ... 3872387338743875
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