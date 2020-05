Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05

vitaliian написав: BIGor написав: Уже тут обьясняли, что первичен только курс, все остальное не имеет значения. Если курс укрепляется - недвижка дорожает. Уже тут обьясняли, что первичен только курс, все остальное не имеет значения. Если курс укрепляется - недвижка дорожает. странная логика, а спрос всегда постоянный? если на 1000 квартир 300 арендаторов например, хозяевам важно 1. сдать или 2. сдать не важно а важен курс, квартира типа пускай пустует?



flyman написав: і що буде робити баріста в Києві, якщо бар закритий, клієнти в ауті і що буде робити баріста в Києві, якщо бар закритий, клієнти в ауті в любом случае сфера усгул восстановится быстрее всех остальных странная логика, а спрос всегда постоянный? если на 1000 квартир 300 арендаторов например, хозяевам важно 1. сдать или 2. сдать не важно а важен курс, квартира типа пускай пустует?в любом случае сфера усгул восстановится быстрее всех остальных

Думаєш, що не затягнеться на 2-3 роки, як під час кризи у 1998,2008,2014, а відскочить як 2004, прям зразу як тільки. Ну-ну. Криза ж не локальна, а глобальна. Думаєш, що не затягнеться на 2-3 роки, як під час кризи у 1998,2008,2014, а відскочить як 2004, прям зразу як тільки. Ну-ну. Криза ж не локальна, а глобальна.

