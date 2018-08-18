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Когда начнется обвал нереальных
цен на жилье в Киеве?

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
  #<1 ... 3874387538763877>

Як зміняться ціни на нерухомість за 2020 рік (дол екв)?

Опитування закінчилось Сер 18 бер, 2020 16:11

Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве? 5.1 5 131
зростуть більш як на 10%
2%
3
зростуть, але не більше 10%
2%
3
приблизно не зміняться
8%
10
знизяться в межах 10%
16%
21
знизяться на 10-25%
31%
41
знизяться на 25%-50%
26%
34
знизяться більше, ніж на 50%
15%
19
Всього голосів : 131
Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:46

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  BIGor написав:Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....

до абсурда 1м2 ирпенской квартиры в 10 км от столицы стоят меньше чем во многих райцентрах.
vitaliian
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:46

  Vlad442 написав:.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..

Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:57

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..

Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять

и чтобы стартануть всем участникам нужны подъемные, экономика кнопкой не запускается. мало открыть ресторан, его клиент должен заработать и получить зарплату чтобы там поесть, а если он сам продавец и сидит на % то чтобы он создал спрос, у него тоже должны что-то купить. Должен включиться мультипликатор, иначе половина ресторанов и парикмахерских закроется через месяц-два или до лучших времён.
Востаннє редагувалось vitaliian в П'ят 15 тра, 2020 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:58

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..

Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять

Мне кажется Стиглицы не пишут про тех у кого нет денег два месяца прожить без дохода. Они же строят свои теории на рациональных потребителях. А рациональный потребитель знает, что подушка безопасности которая маст хев - это 6-месячный доход.
Но опять же - это все не игроки на КРЖН. Хотя и игроков сильно потрепало.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Уже тут обьясняли, что первичен только курс, все остальное не имеет значения. Если курс укрепляется - недвижка дорожает.
странная логика, а спрос всегда постоянный? если на 1000 квартир 300 арендаторов например, хозяевам важно 1. сдать или 2. сдать не важно а важен курс, квартира типа пускай пустует?

  flyman написав:і що буде робити баріста в Києві, якщо бар закритий, клієнти в ауті
в любом случае сфера усгул восстановится быстрее всех остальных

Думаєш, що не затягнеться на 2-3 роки, як під час кризи у 1998,2008,2014, а відскочить як 2004, прям зразу як тільки. Ну-ну. Криза ж не локальна, а глобальна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:06

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  vitaliian написав:мало открыть ресторан, его клиент должен заработать и получить зарплату чтобы там поесть

:mrgreen:
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:07

  sequence написав:
  Vlad442 написав:.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..

Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять

який банк, зразу в швидкогроші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:08

  Прохожий написав:
  vitaliian написав:мало открыть ресторан, его клиент должен заработать и получить зарплату чтобы там поесть

:mrgreen:

Ну а чего? Неужели обычному наемному работнику уже и в ресторан нельзя?
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:08

  vitaliian написав:
  BIGor написав:Я так понимаю Ирпень уже посыпался https://www.olx.ua/uk/list/user/owkzb/
Куча готового жилья, и очереди нет....

до абсурда 1м2 ирпенской квартиры в 10 км от столицы стоят меньше чем во многих райцентрах.

В райцентрах 2к в цегляному будинку коштує 8000-12000 Дол.

Де ви в Ірпіні такі ціни бачили???
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Повідомлення Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11

Re: Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?

  Vlad442 написав:Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы.

А можно подробнее по этой информации. Это в какой стране?
BIGor
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