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Когда начнется обвал нереальных цен на жилье в Киеве?
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Ринок нерухомості. Ціни на квартири та земельні ділянки, аналітика, прогнози. Купівля та продаж нерухомості, оренда квартир та офісів, пропозиції комерційної нерухомості. Ріелтори та агентства нерухомості в Україні
Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:46
до абсурда 1м2 ирпенской квартиры в 10 км от столицы стоят меньше чем во многих райцентрах.
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vitaliian
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:46
Vlad442 написав:
.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..
Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять
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sequence
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:57
sequence написав: Vlad442 написав:
.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..
Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять
и чтобы стартануть всем участникам
нужны подъемные, экономика кнопкой не запускается. мало открыть ресторан, его клиент должен заработать и получить зарплату чтобы там поесть, а если он сам продавец и сидит на % то чтобы он создал спрос, у него тоже должны что-то купить. Должен включиться мультипликатор, иначе половина ресторанов и парикмахерских закроется через месяц-два или до лучших времён.
Востаннє редагувалось vitaliian
в П'ят 15 тра, 2020 18:03, всього редагувалось 2 разів.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 17:58
sequence написав: Vlad442 написав:
.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..
Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять
Мне кажется Стиглицы не пишут про тех у кого нет денег два месяца прожить без дохода. Они же строят свои теории на рациональных потребителях. А рациональный потребитель знает, что подушка безопасности которая маст хев - это 6-месячный доход.
Но опять же - это все не игроки на КРЖН. Хотя и игроков сильно потрепало.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:05
vitaliian написав: BIGor написав:
Уже тут обьясняли, что первичен только курс, все остальное не имеет значения. Если курс укрепляется - недвижка дорожает.
странная логика, а спрос всегда постоянный? если на 1000 квартир 300 арендаторов например, хозяевам важно 1. сдать или 2. сдать не важно а важен курс, квартира типа пускай пустует?
flyman написав:
і що буде робити баріста в Києві, якщо бар закритий, клієнти в ауті
в любом случае сфера усгул восстановится быстрее всех остальных
Думаєш, що не затягнеться на 2-3 роки, як під час кризи у 1998,2008,2014, а відскочить як 2004, прям зразу як тільки. Ну-ну. Криза ж не локальна, а глобальна.
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:06
vitaliian написав:
мало открыть ресторан
, его клиент должен заработать и получить зарплату чтобы там поесть
"Не бывает неприятных ситуаций, бывают неприятные решения..."(с)
"Не отвечай глупому по глупости его, чтоб и тебе не сделаться подобным ему" Соломон "Категоричность суждений свойственна невеждам" Ф.М.Достоевский
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:07
sequence написав: Vlad442 написав:
.. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..
Мдя. Экономист 80-го левела.
Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.
Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.
Предложите им в банк сходить и кредит взять
який банк, зразу в швидкогроші
Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:08
Прохожий написав:
vitaliian написав:
мало открыть ресторан
, его клиент должен заработать и получить зарплату чтобы там поесть
Ну а чего? Неужели обычному наемному работнику уже и в ресторан нельзя?
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:08
vitaliian написав:
до абсурда 1м2 ирпенской квартиры в 10 км от столицы стоят меньше чем во многих райцентрах.
В райцентрах 2к в цегляному будинку коштує 8000-12000 Дол.
Де ви в Ірпіні такі ціни бачили???
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Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:11
Vlad442 написав:
Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы.
А можно подробнее по этой информации. Это в какой стране?
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