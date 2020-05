Додано: П'ят 15 тра, 2020 18:28

Vlad442 написав: sequence написав: Vlad442 написав: .. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта .. .. Карантин сняли, люди снова начали стричься, ходить в тренажерные залы, пить кофе, ходить в офсы. Все вернулось в состояние на начало марта ..

Мдя. Экономист 80-го левела.

Вам бы Кейнса почитать или на худой конец Стиглица.

Одно дело, когда государство помогало беднякам (США, Европа..) при вынужденной изоляции. В нашем случае народ попроще прожрал сбережения и даже чтобы вернуться с условного Кировограда в Киев ему банально потребуется найти деньги на 2 месяца аренды + проезд + пожрать.

Деньги не исчезают. Они меняют своих владельцев.

Деньги не исчезают. Они меняют своих владельцев.

Народ попроще не арендует квартиры в Киеве. Многие из Киева уехали не из-за того, что у них нет денег, а потому что не хотят платить за время карантина. Они сидят в условном Кировограде с родителями, тратят 5 тыс в месяц на еду и ждут, когда откроется их прежняя работа в Киеве, чтобы приехать назад.

опа, так не давно з мене ржали, коли я відсвічував свої витрати опа, так не давно з мене ржали, коли я відсвічував свої витрати

Життя не ціль, лише подорож...it is the journey, not the destination.

