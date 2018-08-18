Vlad442 написав:

Смотрю на курс и вижу какЕсли после карантина еще и понаехи вернутся обратно в Киев, то будет весело.Сейчас я вижу нелогичную ситуацию, когда количество заболевших не снижается, а карантин начали снимать. Единственное объяснение, что правительство на волне страха и паники приняло излишне жесткие меры (я считаю, что правильно, в такой ситуации лучше перебдеть, чем недобдеть), потом стало понятно, что не так эта пандемия страшна, как казалось, и что она не закончится, пока большая часть людей не переболеет. При строгом карантине это может затянуться на годы, а такого запаса прочности нет. Поэтому, возможно, про карантин через несколько месяцев будут вспоминать как про недоразумение.Про возможный сценарий на рынке аренды я уже писал. Может возникнуть эффект маятника. На период карантина многие побросали квартиры и вернулись на малую родину - зачем платить, когда не живешь? Арендодатели снизили цены и заселили тех, кто в обычных обстоятельствах не тянул арендовать. После карантина понаехи возвращаются, а их квартиры заняты. Что произойдет с ценой?